Rickenbach-Bergalingen – Mit Krisztian Kammerer aus St. Blasien wurde in der Hauptversammlung am Dienstag ein junges Mitglied neu in das Team der drei Sprecher des Ortsverbandes Hotzenwald der Grünen gewählt. Die Kommunalwahl im kommenden Jahr wirft ihre Schatten voraus, man ist auf der Suche nach Kandidaten. Auch in St. Blasien möchten die Grünen erstmals mit einer Liste in die Kommunalwahl gehen. Indes gestaltet sich die Kandidatensuche als schwierig.

Die Wahl der drei gleichberechtigten Sprecher des Ortsverbandes Hotzenwald, stand im Mittelpunkt der Versammlung. Krisztian Kammerer ist der junge Nachfolger von Johannes Herrmann (Görwihl) im Team der Sprecher. Herrmann hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Im Amt bestätigt wurden Dirk Bürklin (Herrischried) und Jürgen Haxel (Rickenbach). Zuvor musste jedoch das Frauenstatut der Partei aufgehoben werden, nachdem sich keine Kandidatin für ein Sprecheramt gefunden hatte.

Suche nach Kandidaten

„Ordentlich Arbeit“, wie es Iris Wallascheck formulierte, werde angesichts der am 9. Juni 2024 anstehenden Kommunalwahl auf den Ortsverband zukommen. Bereits jetzt ist man auf der Suche nach Kandidaten, in den kommenden zwei bis drei Monaten wolle man die Listen voll bekommen. Anfang des kommenden Jahres soll dann der Termin für die Nominierungsversammlung festlegt werden. Die Kandidaten für die verschiedenen Gremien werden voraussichtlich bei einem gemeinsamen Termin Anfang bis Mitte Februar nominiert.

In St. Blasien sind die Grünen bislang noch nicht mit Kandidaten für die Gemeinderatswahl an den Start gegangen. Dies möchte man ändern, was aber kein leichtes Unterfangen sein dürfte, erklärte Kammerer, der sich bereits um Kandidaten bemüht hat, jedoch bislang ohne Erfolg. Falls es keine eigene Liste der Grünen gäbe, könne er sich gegebenenfalls auch ein Kandidatur auf der Liste der SPD vorstellen, so Kammerer. Aber aufgeben wolle man natürlich nicht. In Erwägung gezogen wird ein informelles Treffen, zu dem Interessenten eingeladen werden sollen. Dies nicht nur um Kandidaten zu gewinnen, sondern auch um Schwerpunkte auszuloten, die in St. Blasien vertreten werden könnten. Ein solches Treffen könnte Anfang Dezember stattfinden. Erfahrene Kommunalpolitiker der Partei wollen Kammerer wohl bei dieser Zusammenkunft unterstützen.

Bei den Berichten aus den Gemeinderäten brachte Margrit Eckert-Schneider (Rickenbach) die Suche nach Flächen für Photovoltaikanlagen zur Sprache. In Görwihl sei man mit dem neuen Bürgermeister Mike Biehler sehr zufrieden, die Kommunikation sei wesentlich besser als zuvor, erklärte Joachim Herrmann. Im Gremium beschäftige man sich derzeit unter anderem mit der Wärmeplanung. Jagdpacht, Erhöhung der Quadratmeterpreise im Wohngebiet Ackern V, Gewerbegebiet Rütteweidling und die Dachsanierung der Eishalle führte Uli Gottschalk (Herrischried) als aktuelle Themen im Herrischrieder Gremium auf.