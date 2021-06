Die Kurse

Die kostenlosen Kurse für Anfänger finden an diesen Tagen statt: An den Samstagen, 12. und 19. Juni, von 15 bis 17 Uhr, an den Sonntagen, 13. und 20. Juni, von 10 bis 12 Uhr. Der Fortgeschrittenenkurs findet statt am Samstag, 26. Juni, von 15.30 bis 18.30 Uhr sowie am Sonntag, 27. Juni, von 9.30 bis 12.30 Uhr und kostet 60 Euro pro Person. Es gibt die Aktion halber Jahresbeitrag bei Vereinsbeitritt bis 20. Juni. Mehr Infos auf der Internetseite des Vereins