Am 14. Juni überreichte Gunther Hardt, der das Ökozertifikat „Golf & Natur“ des Deutschen Golfverbandes betreut, dem Präsidenten des Golfclubs Rickenbach (GCR), Roland Supper, das Zertifikat Golf und Natur in Gold. Darüber berichtet der Golfclub in einer Pressemitteilung. Zudem sei es dem Golfclub Rickenbach gelungen, als eine von 16 Anlagen im Rahmen des bundesweiten Projekts Biodiversität gefördert zu werden. Im Dialog zwischen Golfspielen und den Schwerpunktthemen Natur und Landschaft, Öffentlichkeitsarbeit und Infrastruktur, Pflege und Spielbetrieb sehe man sich für die nahe Zukunft gut aufgestellt, wird seitens des Golfclubs Rickenbach erklärt.

Mit dem Qualitätsmanagementprogramm Golf und Natur stellt der DGV eine praxisnahe Anleitung für die umweltgerechte und wirtschaftliche Zukunft der Golfanlagen sowie für die Verbesserung der Spielbedingungen zur Verfügung. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) entwickelt. Die Umsetzung unterstützen der Greenkeeper-Verband Deutschland (GVD) sowie der Golf-Management-Verband Deutschland (GMVD). Das Qualitätsmanagement zielt darauf ab, optimale Bedingungen für den Golfsport mit dem größtmöglichen Schutz der Natur zu verbinden. Golf habe als Sportart im Freien eine enge Beziehung zur Natur, da die Spielflächen unmittelbar in die Landschaft eingebunden sind, erklären die beteiligten Verbände und Institutionen zum Hintergrund des Programms.