Vier Jahrzehnte nach der erfolgreichen Meisterprüfung wurde Manfred Schäuble, Firmeninhaber der Hottinger Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme, von der Handwerkskammer Konstanz der goldene Meisterbrief für 40 Jahre Meister im deutschen Handwerk als Zentralheizung- und Lüftungsbauermeister verliehen. Eigentlich sollte die Feier in diesem Jahr nachgeholt werden. Doch Corona machte erneut einen Strich durch die Rechnung.

In den vergangenen Jahren war der Beruf geprägt von Veränderungen. Was jedoch all die Jahre geblieben ist, Manfred Schäuble „brennt“ nach wie vor für regenerative Energiesysteme. Seit über 30 Jahren bürgt der eingetragene Fachbetrieb für Qualität und Sicherheit, wenn es um umweltschonende und energiesparende Haustechnik und die Nutzung von regenerativen Energien, wie beispielsweise Sonnenenergie für Wärme und Strom, Holzheizungen oder Kraft-Wärme-Kopplung geht. Mit ihrem Pioniergeist setzt sich die Firma für die Zukunft ihrer Kunden und die Energiewende ein. Schäuble begann mit 14 Jahren seine Lehre, mit 17 Jahren legte er als Innungs- und Kammersieger die Prüfung als Handwerksgeselle ab. Mit 21 folgte dann der Handwerksmeistertitel. Das heutige Unternehmen entstand aus der Aufspaltung des elterlichen Betriebs.