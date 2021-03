von Peter Koch

Der Hotzenwald versinkt im Schnee. Noch vor Wochenfrist machte sich warmes Frühlingswetter breit und Gartenarbeit sowie Grillen waren angesagt. Am Samstagnachmittag begann dann der Schneefall und der Winter kam zurück. Zuerst in den Hochlagen bei Ibach, ab 16 Uhr auch in den weiteren Hotzenwaldgemeinden. Da die Straßen am Samstag noch recht warm waren, kam es in den ersten Stunden zu schwierigen Straßenverhältnissen mit tiefem Sulz.

Durch den warmen, schweren Dauerschneefall werden die Bäume am Straßenrand zur Gefahr. So kam es zu einigen Schneebruchereignissen, wie hier zwischen Hogschür und Segeten. | Bild: Peter Koch

Bis Montagmorgen addierten sich die Niederschläge für Herrischried im Mittel zu 40 Zentimetern Neuschnee. Da der Schnee recht warm und schwer war, bei Temperaturen zwischen -2 und +1 Grad Celsius, kam es zu Schneebruch und Störungen des Straßenverkehrs.

Vom Aufenthalt im Wald ist abzuraten, die Bäume tragen schwerste Lasten und neben weiteren, anhaltenden Schneefällen prognostizieren die Wetterdienste örtlich Böen, die die Gefahr für die Wälder erhöhen. Nach Angaben der Wetterdienste könnte der Schneefall noch bis Donnerstag anhalten.