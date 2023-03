Dicke Staubschwaden hängen in den Räumen der alten Willaringer Schule während ein Bagger dort im Erdgeschoss am Samstagvormittag eine Wand durchbricht – die Abrissarbeiten für das neue Probelokal des Musikvereins Alpenblick Willaringen (MVW) sind in vollem Gange.

Etwa 15 Männer und Frauen des Musikvereins, sicher ausgerüstet mit Arbeitskleidung, Ohrenschützern und Mundschutz, sind tatkräftig helfend unterwegs, um den ersten Bauabschnitt für ihr neues Probelokal zu meistern. Seit 9 Uhr wird kräftig gespitzt, gepickelt und geschaufelt, im Minutentakt wird der Schutt in vollbeladenen Schubkarren vor die Türe gefahren und dort mit dem Frontlader eines Traktors in einen großen Container geladen.

Um Holger Albiez (vorne, rechts) haben sich am Samstag zwölf fleißige Helfer geschart, um mit den Abrissarbeiten in der alten Willaringer Schule zu beginnen. | Bild: Schneider, Sigrid

Die Räumlichkeiten des ehemaligen Erdgeschosses der Schule sind nicht mehr wiederzuerkennen. „Wir haben vor etwa zwei Wochen mit den Vorarbeiten begonnen: Teppiche rausgerissen, Stahlstützen gestellt, Termine mit Architekt und Statiker wahrgenommen – letzte Woche kam dann das Okay zum Baubeginn“, schildert der Vereinsvorsitzende Holger Albiez den Einsatz der Vereinsmitglieder. Ende Januar noch begutachteten zwei Akustik-Experten des BDB (Bund Deutscher Blasmusikverbände) die Räumlichkeiten und gaben Tipps zur Optimierung der Raumakustik und zu Schallschutzmaßnahmen.

Projekt zum Vereinsjubiläum

Sie hätten lange und gespannt warten müssen, jetzt aber sei es endlich soweit und sie alle freuen sich auf ihr erstes eigenes Probelokal, sagt Albiez und lächelt. „Bei uns kommen gerade einige wichtige Dinge zusammen. Das 100-jährige Jubiläum im letzten Jahr mit dem Anschluss des Musikvereins Bergalingen, die neuen Uniformen und nun unsere erste eigene Probestätte – damit wird sich das Gesicht unseres Musikvereins für die kommenden Jahre grundlegend erneuern“, meint er nachdenklich. Die Musiker, die für dieses Großprojekt mit anpackten, täten dies nicht zuletzt für alle, die nach ihnen kommen würden.

In der alten Schule in Willaringen wird kräftig gespitzt, gepickelt und geschaufelt und mit einem Bagger die Wand zum Gang abgerissen. Die Mitglieder des Musikvereins Willaringen arbeiten hart an der Realisation ihres neuen Probelokals. | Bild: Schneider, Sigrid

„Wir sind unglaublich froh darüber, dass wir unter uns so viele kompetente Handwerker unterschiedlichster Gewerke haben: Maurer, Gipser oder Schreiner etwa. So können wir sehr vieles in Eigenregie abwickeln. Sie zu koordinieren ist die Aufgabe von Wolfgang Lauber“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Ihm selbst bereite das Mitanpacken und Mitschaffen die größte Freude.

Auch finanzielle Eigenleistung – trotz Unterstützung der Gemeinde

Mit einem Budget von 50.000 Euro durch die Gemeinde Rickenbach könne der Verein den Bau schließlich gut stemmen, die Kosten der notwendigen Schallschutzdecke übernehme der Verein zur Hälfte selbst.

Die Bauarbeiten sind in Abschnitte gegliedert. Entstehen soll ein 13,5 auf zehn Meter großer Proberaum, für den die Mauer im ehemaligen Gang des Erdgeschosses gerade eingerissen und die trennende Ziehharmonikawand entfernt wird. Dieser große Raum, der durch entsprechende Maßnahmen mit einer hervorragenden Akustik ausgestattet werden soll, gibt den Musikern endlich auch die Möglichkeit, die Instrumente nicht immer auf- und abbauen zu müssen, wie bisher in der Gemeindehalle in Willaringen.

Der Verein Der Musikverein „Alpenblick“ Willaringen ist einer von sechs Musikvereinen in der Gemeinde Rickenbach. Er ist Mitglied im Blasmusikverband Hochrhein und wirkt in dessen Arbeitsbezirk VII mit. Der Verein wurde im Jahr 1921 gegründet und hat seinen Sitz in Willaringen. Im Verein musizieren aktuell 60 aktive Mitglieder. Insgesamt hat der Verein 109 Mitglieder. Dirigent ist Hubert Ückert, Vorsitzender ist Holger Albiez. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite unter www.mv-willaringen.de.

„Gerade für das Schlagwerk ist das immer mit einem sehr beschwerlichen Aufwand verbunden“, schildert Albiez. Im zweiten Bauabschnitt werden zwei mächtige Betonsockel im Boden verankert, die mit Säulen die Deckenkonstruktion stützen werden. Neben dem großen Proberaum wird es einen etwas kleineren Konferenzraum geben, einen Abstellraum für Materialien und einen Raum, der gemeinsam mit dem Imkerverein Hotzenwald genutzt werden wird.

Albiez rechnet damit, dass im Spätherbst dieses Jahres die Einweihung gefeiert werden kann. „Dann haben wir endlich unsere ersten eigenen Proberäume und damit eine neue Heimat, nachdem wir sechs Jahren lang dafür gekämpft und gearbeitet haben.“