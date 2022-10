von Sigrid Schneider

Mit großer Freude sieht der Gesangverein Hotzenwald-Rickenbach dem Wochenende entgegen: Am Samstag, 22. Oktober, wird mit einem festlichen Jubiläumskonzert das 100-jährige Bestehen gebührend gefeiert. Die Türen der Gemeindehalle Willaringen öffnen sich für dieses Festereignis um 19 Uhr.

Gestaltet wird der Abend von allen Chören des Gesangvereins mit etlichen Gästen auf der Bühne, Festrednern und Gratulanten aus alten Chor-Zeiten. Durch das Programm führt der einstige Gast-Sänger Josef Klein. „Das wird wirklich ein großartiger Abend werden, an dem viele Erinnerungen wach werden an teure Sangesfreunde, an Chorereignisse und etliche Geschehnisse“, sagt der Vorsitzende des Gesangvereins Hotzenwald-Rickenbach, Franz Häßle .

Landrat übergibt Zelter Plakette

Der Männerchor Rickenbach – die Camerata Hotzenwalda – läutet als ältester Chor innerhalb des Gesangvereins den ersten Teil des musikalischen Programms ein mit einem klassischen Repertoire unter der Leitung seiner Dirigentin Claudia Moser. Zu hören sind etwa der „Hotzenwaldgruß“ von F.X. Schmerbeck, „Daheim im Badner Ländle“ von Gustl Schwarzmeier und „Junge Liebe“ von Condi Fliersbach. Höhepunkt, neben den Gratulationen etlicher Festredner, aber wird die Verleihung der „Zelter Plakette“ durch Landrat Martin Kistler sein. Darauf seien sie alle sehr stolz, sagt Häßle, werde doch diese Auszeichnung auf Empfehlung von Kultureinrichtungen nur an Chorvereinigungen gegeben, die eine 100 Jahre währende besondere Pflege der Chormusik geleistet haben.

Danach wird der Gemischte Chor die Festgäste erfreuen mit beschwingten Stücken wie „Küsse von Dir“ oder „Schönes Florenz“ von Otto Groll. Der Gemischte Chor entstand als eigene Abteilung 1978, was damals in der Region ein absolutes Novum gewesen sei, wie der Vorsitzende schildert.

Unter Leitung von Martin Angell tritt danach der jüngste Sproß des Gesangvereins auf „s‘Chörle“ mit modernen englischen Songs, einem „Swinging Menuett“ ohne Worte von J. S. Bach, arrangiert von E. Herer, und dem „Huhnstück“, das aus der Feder Martin Angells stammt. Gegründet 1992, zunächst als Folklorechor, erfreut „s‘Chörle“ ein breites Publikum mit modernen Songs und Arrangements. Der Gesamtchor beschließt danach unter der Leitung von Claudia Moser den ersten Teil des Festabends mit dem Stück „Halleluja, sing ein Lied“.

Auftakt nach der Pause ist ein Auftritt der legendären „Village Voices“, der „wilden Truppe des Gesangvereins“, die von 1990 bis 2009 für Furore sorgte. „Die Erinnerungen an diese tollen jungen Frauen, die alle in ihren Bann zogen, sind immer präsent und wir freuen uns riesig, dass dieser Auftritt stattfindet“, sagt Franz Häßle.

Freunde der Klassik dürfen sich auf den gemeinsamen großen Auftritt der Männerchöre Wehr und Rickenbach freuen. Denn Claudia Moser ist nicht nur musikalische Leiterin des Männerchors Rickenbach sondern auch des Männerchors Wehr. Beide Chöre hat sie bereits zum Jubiläumskonzert des ­Männerchors Wehr Anfang Oktober vereint. Gemeinsam präsentieren sie nun den Einzugsmarsch aus der Operette „Der Zigeunerbaron“ von Johann Strauss und den Eröffnungschor aus Giuseppe Verdi‘s Oper „Ernani“. Ganz besonders freuen sich alle auf den Marsch Nr. 1 „Herr, dir Lob und Ehre“ aus Edward Elgar‘s „Pomp and ­Circumstance“, der zum feierlichen Abschluss das Jubiläumskonzert beenden wird.