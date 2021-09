von Werner Probst

Ihre goldenen Hochzeit feiern am 30. September 2021 Gerold und Angelika Thoma. Während Gerold Thoma immer noch viel Forstarbeiten macht, ist Angelika Thoma ehrenamtlich bei der Sozialen Börse in Herrischried tätig. Dort betreut sie ältere Menschen, eine Arbeit, die ihr sehr viel Freude macht, aber auch viel Zeit erfordert. So ist sie oft auf Spaziergängen mit älteren Menschen anzutreffen.

Rickenbach Der neue „Genießerpfad“ mit Namen „Hotzenpfad“ in Rickenbach ist eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Gerold Thoma ist ein Bergalinger Urgestein. Er kam 1952 auf die Welt. Da die Eltern eine Landwirtschaft hatten, musste er schon als Kind sich vielfach nützlich machen. Er besuchte in Bergalingen und später in Willaringen die Volksschule und dann in Bad Säckingen die Landwirtschaftsschule. Als er 18 Jahre alt war, wurde er als Forstarbeiter beim damaligen Forstamt Bad Säckingen angestellt.

45 Jahre, bis zu seiner Pensionierung 2015, war er im Wald tätig, eine Arbeit, die vielfach recht mühsam war, ihm aber auch immer viel Spaß machte. In jungen Jahren war er auch aktiv in der Bergalinger Feuerwehr. Für den Jubilar galt es aber auch, den landwirtschaftlichen Betrieb, den er von seinen Eltern übernommen hatte, im Nebenerwerb, zusammen mit seiner Frau weiter zu führen. 2008 gab das Paar die Landwirtschaft auf und baute das Haus um.

Hochrhein In der Sissle in der Schweiz ist die Krebspest ausgebrochen. Droht die Tierseuche auch in den Bächen und Flüssen auf der deutschen Seite? Das könnte Sie auch interessieren

Angelika Thoma, geborene Falk, kam 1953 in Strasburg-Uckermark in Mecklenburg-Vorpommern auf die Welt. 1959 flüchtete die Familie in den Westen. In mehreren Übergangslagern wurde die Familie untergebracht. So wurden auch Bad Säckingen, Wehr und Rheinfelden zum Wohnsitz der Familie, ehe sie in Wehr im Hölzle ein Eigenheim bezog. 1968 machte Angelika Thoma bei der MBB in Brennet eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Auf einer Geburtstagsfeier lernte sie ihren späteren Mann kennen. Am 30. September 1971 schritt das Paar zum Standesamt in Bergalingen , ehe dann am 2. Oktober in der Pfarrkirche Sankt Martin in Wehr die Hochzeitsglocken läuteten.

Rickenbach Hotzenbouler Bergalingen sind trotz Corona im Aufwind Das könnte Sie auch interessieren

Drei Kinder brachte Angelika Thoma auf die Welt. 1986 nahm die Jubilarin bei der Firma Vogt-Plastik eine Tätigkeit auf. Dem Betrieb blieb sie treu, bis sie 2015 in Ruhestand ging.

Für das Jubelpaar gibt es nie Langeweile, zumal ein Großteil der Verwandten in unmittelbarer Nähe wohnt. Im Wald, Garten und im Haushalt gibt es immer was zu tun. Gerne verbringen die beiden auch noch Urlaubstage am Bodensee oder sind öfters auf Pilzsuche anzutreffen.

Zum heutigen Festtag gratulieren drei Kinder mit Partnern und sechs Enkelkinder.