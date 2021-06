von vid

Wie wichtig ein Defibrillator sein kann, hat der Fall des dänischen Fußball-Nationalspielers Christian Eriksen bei der EM gezeigt. Nach einem Herzstillstand konnte der 29-Jährige mithilfe dieses Geräts gerettet werden.

Damit der DRK-Ortsverein Rickenbach in seinen Einsatzfahrzeugen nun auch mit solch einem Lebensretter ausgestattet ist, hat der Lions Club Bad Säckingen einen gespendet. Bereits lange vor dem Ereignis um den Fußballprofi aus Dänemark hatten sich die Bad Säckinger Lions-Mitglieder mit ihrem Hilfswerk entschieden, den Defibrillator nach Rickenbach zu spenden.

Lions-Präsident Peter Welsch übergab nun zusammen mit seiner Vorgängerin Elisabeth Gerspach den automatisierten externen Defibrillator im Wert von rund 2500 Euro an Fabian Rathke vom DRK Rickenbach.

Für Welsch eine wichtige und richtige Spendeninvestition: „Der Defibrillator wird Leben retten“, ist sich der Clubchef sicher. Mit Hilfe kontrollierter Stromstöße setzt das Gerät das Herz auf null zurück in der Hoffnung, dass es in seinen normalen Rhythmus zurückkehrt. Außerdem wolle der Lions Club, der sich stets für soziale und karitative Projekte einsetzt, mit der Spende das Engagement des Ortsverein würdigen. 80 Ehrenamtliche sind in den Reihen des Rickenbacher DRK im Einsatz, der sich überwiegend aus Spenden finanziert.

Groß war auch die Freude beim DRK selbst. Denn für Fabian Rathke ist ein Defibrillator in den drei Fahrzeugen des Ortsverbandes fast unerlässlich. „Er ist eine lebenswichtige Ergänzung zur Herz-Druck-Massage und hilft, Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand zu retten“, erklärte der Bereitschaftsleiter des Rickenbacher Ortsverein.

„Je länger die Zeit ist, in der das Herz unkontrolliert schlägt – etwa beim Kammerflimmern, desto größer wird der Schaden sein. Bis hin zum möglichen Tod des Menschen. Dies können wir mit diesem Gerät verhindern.“ Auch Dank der Spende des Bad Säckinger Lions-Hilfswerks.