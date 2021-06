Der Rickenbacher Friedhof wird teilweise umgestaltet. Die entsprechenden Arbeiten im Grabfeld 5 vergab der Gemeinderat am Dienstag. Die Gesamtkosten für die Umgestaltung belaufen sich auf rund 150.000 Euro. Sie werden auf drei Jahre zu je 50.000 Euro verteilt. Das Feld befindet sich im südlichen Bereich des Friedhofs gegenüber der Kirche. Durchführen wird die Arbeiten die Firma Gerteiser aus Rickenbach, nachdem die zweite angeschriebene ortsansässige Gartenbaufirma den Auftrag abgelehnt hatte. Landschaftsgärtnerin Christine Gerteiser hatte in einer Klausurtagung des Gemeinderates bereits im Oktober vergangenen Jahres den Plan für die Umgestaltung des Grabfeldes V vorgestellt. Er beinhaltet unter anderem die Ausbesserung des bestehenden Weges in Richtung Gerätehaus und die Anlegung eines gärtnerisch gepflegten Urnenfeldes.

Pflegevertrag mit Gärtnerei

Dieses Grabfeld wird von Gerteiser vorbereitet, damit die Gärtnerei Meier aus Öflingen die Grabstätten einheitlich anlegen kann. Die Arbeiten der Gärtnerei Meier sind für die Gemeinde kostenfrei. Dieses Grabfeld wird durch einen Fußweg geteilt, damit beidseitig Grabflächen für Urnenerdgräber entstehen können. Für sie wird die Gemeinde Rickenbach einen Grabpflegevertrag mit der Gärtnerei Meier abschließen.

Die Anlegung des Urnenfeldes mit Urnenröhren wird wiederum die Firma Gerteiser übernehmen. Die Urnenröhren werden in die Erde versenkt und die Grabplatten angebracht. Der restliche Teil des ersten Abschnittes wird aufgefüllt und eingesät, so dass eine einheitliche Fläche entsteht. Außerdem werden ein bis zwei Bäume gepflanzt. Der Gemeinderat stimmte auch der Auftragsvergabe zur Beschaffung von 24 Urnenerdröhren zu. Deren Höhe beträgt 75 Zentimeter. Sie können bis zu zwei Urnen aufnehmen.

In dem wirtschaftlichsten Angebot der Firma ModuS aus Bad Krotzingen (rund 11.000 Euro) sind Urnengrabtafeln in Granit sowie deren Austausch bei Änderung der Belegung enthalten. Die Granittafeln sind so befestigt, dass sie nicht ohne Spezialwerkzeug entfernt werden können. Gemeinderätin Margit Eckert-Schneider regte die Verlegung von Leerrohren für Strom im Zug der Umgestaltung des Grabfeldes an. Martina Lütte und Matthias Vogt wollten Blumenwiesen anstelle von Rasenflächen anlegen. Bürgermeister Dietmar Zäpernik erklärte: „Ziel soll sein, dass der Friedhof zu jedem Zeitpunkt gepflegt aussieht.“