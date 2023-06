Am Dienstagabend erzielte der Gemeinderat Rickenbach keine Einigung über die Freigabe einer gepachteten Fläche der Ksolar Projekte GmbH zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. 2,51 Hektar westlich zwischen Hütten und Bergalingen sollten dafür im Flächennutzungsplan freigegeben werden. Doch einige Gemeinderäte befürchten mit der Freigabe die Versiegelung der Grünfläche. Sie wollen zuerst ein klärendes Gespräch mit dem Investor ksolar Projekte GmbH. Bis dahin wird das Thema vertagt.

Aufgebrachter Gemeinderat

Von „ökologischen Wahnsinn“ und einer „Verschwendung der Fläche“ war die Rede im Gemeinderat, als es um die Verwendung der Grünfläche westlich zwischen Hütten und Bergalingen ging. Für die Fläche will die Firma ksolar Projekte GmbH Genehmigungen zum Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage einholen. Den Bau würde deren Kooperationspartner Solar Direktinvest GmbH übernehmen.

Kooperationsprojekt Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen Die ksolar Projekte GmbH ist eine Firma mit Sitz in Brilon in Nordrhein-Westfalen. Über Kooperationspartner übernimmt die Firma zeitlich begrenzte Pachtvertrage von Grundstücken, um Genehmigungsverfahren zum Bau von Freiflächen-PV-Anlagen zu beantragen. Die Firma kooperiert mit der Solar Direktinvest GmbH aus Nürnberg, die den Bau der Anlagen auf den Flächen übernimmt. Zwischen Bergalingen und Hütten pachtet das Unternehmen eine Gelände mit 2,51 Hektar.

Der Gemeinderat Rickenbach bespricht, welche Flächen für eine Photovoltaik-Anlage in Frage kommen. | Bild: Ridder, Sebastian

Bürgermeister Dietmar Zäpernick wiederholte mehrmals an dem Abend, dass erst im Bebauungsplan über die Konstruktion der Anlagen entschieden wird, jedoch konnte er damit nicht allen Gemeinderäten ihre Sorgen nehmen. „Im Bebauungsplan haben wir immer noch die Entscheidungshoheit“, so Zäpernick vergeblich.

Der vorgesehene Standort

Bild: Müller, Cornelia

Vertagung und Einladung des Investors

Der Bürgermeister und die Gemeinderäte Andreas Vogt und Georg Metzger sprachen sich für die Änderung im Flächennutzungsplan aus. Der Bürgermeister sieht eine Chance in dem Projekt: „Da haben wir jemanden, der bietet das an. Die anderen kriegen wir ja nicht“. Laut Zäpernick habe die Gemeinde derzeit keine eigenen Flächen für Photovoltaikanlagen und müsse daher Privatflächen anfragen. Außerdem könne der Gemeinderat in weiteren Sitzungen immer noch weitere Flächen freigeben.

Doch eine Zustimmung war im Ratsrund nicht umfassend gewollt, eine Ablehnung aber auch nicht, so dass Zäpernick eine Vertagung vorschlug. Außerdem soll der Investor Ksolar Projekte GmbH eingeladen werden, um den Gemeinderäten Fragen zu einem möglichen Bau einer Freiflächen Photovoltaikanlage zu beantworten. „Wir sind schon an einer Terminabsprache dran“, so Zäpernick.

Investor ksolar Projekte GmbH ist zu Gesprächen bereit

Auch der ksolar Projekte GmbH sind Gespräche mit der Gemeinde vor Ort ein Anliegen, sagt deren Rechtsberater Steffen Knepper auf Anfrage unserer Zeitung. Denn die vorgeschlagene Fläche habe die Firma bereits gezielt ausgewählt, weil sie in größerer Entferung zur Wohnbebauung sei. Der Unterbau der Solarpaneelen werde in den Boden gerammt, nicht betoniert, und sei hoch genug, dass darunter Schafe grasen oder Bienenvölker angesiedelt werden könnten. Letztendlich müsse das aber demokratisch und zusammen mit der Gemeinde entschieden werden, so Knepper: „Wenn es bessere Flächen vor Ort gibt, hat keiner was dagegen, die zu verwenden.“