Rickenbach (pm/mis) Bürgermeister Dietmar Zäpernick hat die Blutspender der Gemeinde Rickenbach geehrt. Er sagte laut Pressemitteilung zur Eröffnung der Feier: „Vielen Dank für Ihren Einsatz und Ihr Engagement zum Wohle der Menschen und der Bevölkerung.“

Jedes Jahr ehren die Gemeinden und der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen Menschen, die mehrfach Blut gespendet haben. „Blutkonserven sind gerade in den Sommermonaten immer Mangelware. Wir sind sehr stolz, dass wir auch 2023 wieder drei Termine anbieten konnten. Vielen Dank an alle Menschen, die zu unseren Spenden gekommen sind und selbstverständlich vielen Dank an alle, die dies regelmäßig und sehr oft tun“, ergänzte Fabian Rathke, Bereitschaftsleiter im Ortsverein Rickenbach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der die Spenden mit seinen Ehrenamtlichen logistisch und personell unterstützt. Geehrt wurden Jan Friedrich, Ralf Kohlbrenner, Theresa Simon und Marc Wagner für jeweils zehn Spenden; Stefan Matt für 25 Spenden; Roswitha Matzner und Kirsten Vogel für 50 Spenden; Robert Hottinger für 75 Spenden sowie Martin Matt für 100 Spenden.

Die Geehrten erhielten von der Gemeinde und dem Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes Geschenke, Urkunden und goldene Abzeichen. „Nur ein kleines Dankeschön im Vergleich zu Ihrer Bereitschaft, Menschenleben zu retten“, führte Bürgermeister Dietmar Zäpernick aus.

Termine: Die nächsten Blutspende-Aktionen in Rickenbach finden am 16. April sowie am 5. November 2024 in der Gemeindehalle in Willaringen statt. Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter der Adresse www.drk-blutspende.de