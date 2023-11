Mit einem glanzvollen Jahreskonzert wartete die Trachtenkapelle Altenschwand am Samstagabend in der gutbesetzten Willaringer Gemeindehalle auf. Das 33-köpfige Orchester bot ein so begeisterndes Konzert, dass das Publikum sich erst zufrieden zeigte, als mehrere Zugaben noch gespielt wurden.

Voller Erwartungen waren die Zuhörer, auch deshalb, weil die Kapelle ihren ersten Auftritt unter dem neuen Dirigenten Andrea Bossi hatte, der erst zwei Monate die musikalische Leitung der Kapelle innehat.

Der neue Dirigent Andrea Bossi. | Bild: Werner Probst

Das Jahreskonzert in der festlich geschmückten Willaringer Gemeindehalle begann mit Festival Fanfare von Franco Cesarini. Lyrische und majestätische Bestandteile bildeten die Grundlage für dieses Stück. Von guten Mächten wunderbar geborgen, ein Arrangement von Martin Scharnagl, bot mehrere Registersolis, geradezu flüsternde Passagen und einen mächtigen Schluss.

Sara Köhler konnte als Solistin auf der Querflöte in dem Pop-Stück Oblivion ihr Können unter Beweis stellen. Einfühlsam wurde die Solistin von mehreren Registern begleitet, ehe mit Joss Fritz ein achtteiliges Werk wiedergegeben wurde, das das Leben eines Bauern beschrieb. Viele Registersolis, ganz besonders von den Klarinetten, wurden so klangrein gespielt, dass zum Schluss selbst der Dirigent die Musiker mit Beifall bedachte, ehe zum Abschluss des ersten Teils „Redemption“, ein romantische Komposition von Rossano Galante gespielt wurde.

Als Solistin auf der Querflöte zeigte Sara Köhler ihr Können. | Bild: Werner Probst

Der zweite Programmteil begann mit „The Police Academy March“ ein Werk von Robert Folk. „Italo Oldies“, eine Komposition von Stefan Schwalgin begeisterte die Zuhörer, ehe mit eine 80er Kulttour eine Mischung deutschsprachiger Hits aus den 80er-Jahren dargeboten wurde und dabei vielfach das Publikum in Erinnerungen versetzte. Abgerundet wurde das Programm mit der „Heublumen-Polka“ von Kurt Gäble, ehe zum Abschluss mit „Perfect“ des Komponisten Michael Brown verschiedene Klangbilder zu hören waren und die Klarinetten geradezu flüsternd ihr Solo darboten. Der Beifall der Zuhörer war so groß und ließ erst nach, als die erste Zugabe erfolgte und noch weitere er klatscht wurden.

Vorsitzende Tanja Kammerer konnte zum Schluss des Konzertes einen besonderen Dank dem neuen Dirigenten für seine gute Konzertvorbereitung danken und ihm ein Präsent überreichen. Dankesworte, verbunden mit Geschenken, gingen auch an die sechs Musiker, die dem Verein als Aushilfen sich zur Verfügung stellten.