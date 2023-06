Mehrere Vereine aus Rickenbach dürfen sich über eine kleine Finanzspritze freuen. Denn Vertreter der Sparkasse Hochrhein haben jüngst ihren Fördertopf geleert und Vereine bedacht, die sportlich, kulturell und karitativ-sozial ausgerichtet sind. Insgesamt gab es 9479 Euro. In einer Feierstunde im Bankcenter hoben Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick und der stellvertretende Bankvorsitzende David Gerstner die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Tätigkeiten der Vereinsmitglieder hervor. Mit ihrem Engagement dienen sie dem Gemeinwohl der Gesellschaft. Die finanzielle Unterstützung steht für Anerkennung und Wertschätzung und soll eine Motivationsspritze darstellen.

Auf Vorschlag des Gemeinderats wurden die begünstigten Vereine ausgewählt. Überall da, wo Aktivitäten sind, ist Unterstützung möglich, betonte Gerstner. In diesem Jahr können sich fünf Vereine über die Zuwendungen freuen. Die Übergabe der symbolischen Schecks nahm der Leiter des Sparkassen-Centers, Stephan Wagner, vor. Jeweils 2000 Euro bekamen: der Trachtenverein Alt-Hotzenwald für die Anschaffung neuer Männer- und Frauentrachten. Diese sind teuer, weil sie in Handarbeit gefertigt werden. Der Tennisclub Rickenbach bekommt Geld für das bevorstehende 50. Jubiläum und die Jugendarbeit. Die Katholische Landjugend Rickenbach wurde ebenfalls bedacht. Das Geld fließt in die Renovierung und Neugestaltung eines Jugendraumes und in das 100. Jubiläum 2024. Die größte Investition der letzten 40 Jahre hat die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald (LGH) für die Fliegerklause getätigt. Die finanzielle Hilfe war für die Sanierung der Sanitäranlagen und den Austausch der Heizung willkommen. Der FC Bergalingen erhielt 1479 Euro zur Finanzierung eines Defibrillators, der auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden soll.