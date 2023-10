Der Frauenkreis Hottingen hielt am Freitag im Vereinsheim die Jahreshauptversammlung ab. Recht zahlreich waren die Mitglieder erschienen. Vorsitzende Petra Schlachter konnte bei der Begrüßung fünf neue Mitglieder begrüßen, ehe man in einer Gedenkminute den verstorbenen Mitgliedern gedachte.

Über die Aktivitäten des Vereins in den letzten beiden Jahren berichtete Petra Steinert. Zu den Höhepunkten gehörte die Teilnahme der Mitglieder an der Gemeinderatssitzung im April, wo es gelang, gemeinsam mit den anderen die Halle nutzenden Vereinen, die Gemeinderäte und den Bürgermeister zu überzeugen, dass eine Renovierung vorgenommen wird. Diese ist bereits in vollem Gange, wobei die Helfer sich über eine Verköstigung durch die Mitglieder des Frauenkreises erfreuen dürfen. Da weder der Bürgermeister noch ein Gemeinderat an der Versammlung teilnahm, blieben viele Fragen der Mitglieder zum Umbau des Vereinsheimes, der derzeit in vollem Gange ist, offen.

Das Jahr 2022 begann mit einem kleinen Fasnachtshock, ehe bei einer gemeinsamen Osteraktion mit dem DRK Rickenbach und der Hottinger Feuerwehrabteilung der Erlös daraus an die Ehreninitiative Herzkranke Kinder in Südbaden gespendet wurde. Die letzten Monate des Jahres waren gefüllt mit einem Adventsbasar und einem Nikolausspaziergang mit den Kindern aus dem Dorf. Der fand so guten Anklang, dass er auch in diesem Jahr wieder stattfinden soll. In diesem Jahr wurden bereits ein Kinderpreismaskenball und eine Kinderkleiderbörse geboten.

Nach dem Kassenbericht fanden Neuwahlen statt. Während Petra Schlachter weiterhin an der Spitze des Vereins steht und Manuela Schlachter als stellvertretende Vorsitzende fungiert, wurde Petra Steinert, die bisher kommissarisch als Schriftführerin tätig war, in ihrem Amt bestätigt. Gudrun Strittmatter wurde als Kassiererin bestätigt und Traudel Stoll zur stellvertretenden Schriftführerin gewählt. Die Versammlung endete mit dem traditionellen Wurstsalatessen.