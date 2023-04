Über ein gutes Vereinsjahr konnten die Rickenbacher Freien Wähler ihrer Hauptversammlung am Donnerstag im Alemannenhof Hotel Enge bilanzieren. Vorsitzender Walter Waßmer zeigte sich in seiner Jahresbilanz erfreut, dass zahlreiche Ziele in der Gemeinde verwirklicht werden konnten. So die Fertigstellung der Grundschule und die Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen. Auch der Breitbandausbau schreite voran, wie die Erschließung von Baugrundstücken. Bislang nicht verwirklicht konnte die Sanierung von Gemeindestraßen, da hierfür keine Finanzmittel mehr zur Verfügung standen. „Vom Ernst des Lebens halb verschont ist der schon, der in Rickenbach wohnt“, sagte Walter Waßmer und meinte zum Abschluss, dass man jetzt schauen müsse, dass dieses auch so bleibe.

Schriftführer Timo Häßle berichtete über die zahlreichen Aktivitäten der Freien Wähler, die derzeit fast 100 Mitglieder haben. Mehreren Mitgliedern konnte im Berichtsjahr zu einem großen Geburtstag gratuliert werden, aber man musste auch mehrere Mitglieder auf ihrem letzten Weg begleiten. Über eine gute Kassenlage konnte Kassierer Georg Metzger berichten, ehe Bürgermeister Dietmar Zäpernick das zurückliegende Jahr bilanzierte. Er lobte die gute Arbeit der Freien Wähler im Gemeinderat, wo sie als stärkste Fraktion auch den ersten Bürgermeisterstellvertreter Mathias Vogt stelle. Der Schulneubau belastete den Haushalt erheblich, zeuge aber auch von einer guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde Herrischried. Erfreulich sei auch der derzeitige Breitbandausbau, der in der letzten Planungsphase stehe und bis Ende des nächsten Jahres abgeschlossen sein soll. Erfreulich sei auch, so der Bürgermeister, dass es bei den Kindergartenplätzen keine Wartezeiten gebe und dass trotz der hohen Ausgaben die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde nur 236 Euro betrage.

Wie Walter Waßmer ausführte, sei der Verein für die 2024 anstehenden Kommunalwahlen gut aufgestellt. So seien die derzeitigen Ratsmitglieder der Freien Wähler auch wieder bereit, zu kandidieren. Man hoffe, dass sich noch weitere Bürger zur Wahl stellen.

Zum Abschluss der Versammlung berichtete Geschäftsführerin Bettina Huber über den Stand der Arbeiten am Gesundheitscampus in Bad Säckingen, dem früheren Bad Säckinger Spital, das 2017 seine Pforten schloss. Der Gesundheitscampus sei nicht nur für Bad Säckingen ein wichtiges Vorhaben, sondern für die ganze Region. Mit mehreren Bildern zeigte sie den derzeitigen Umbauzustand auf und erhielt zum Abschluss ihrer Ausführungen reichlich Beifall und einen Strauß.