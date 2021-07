von Hans-Jürgen Sackmann

Seit 14 Jahren begrüßen Schilder jeden, der nach Rickenbach kommt mit „Wir feiern gemeinsam“ 750 Jahre Rickenbach. Jetzt wirbt der Ort im Hotzenwald mit dem begehrten Prädikat „Luftkurort“ an den acht Ortseingängen. Mit einem Augenschmaus werden die Gäste begrüßt.

Rückblick auf Anfänge

Neue Ortseingangsschilder waren schon 2007 fest eingeplant, als sie für die 750 Jahresfeier aufgestellt wurden. Es bewahrheitete sich einmal mehr, dass nichts länger hält als ein Provisorium. Mit dem Missstand der leeren Schilder gaben sich die Freien Wähler in Rickenbach unter der Federführung von Walter Waßmer nicht zufrieden. Er selbst entwickelte Anfang 2019 einen ersten Entwurf und stellte ihn dem Gemeinderat vor.

Bad Säckingen Rundgang auf der Waldbad-Baustelle: Hoffnung auf Badesaison in Bad Säckingen schwindet Das könnte Sie auch interessieren

Da der Rat nicht ganz zufrieden war, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. In Zusammenarbeit mit Antonia Lüber von Imagoo Design aus Bergalingen entwickelten Margrit Eckert-Schneider, Rainer Wehrle, Timo Häßle, Martina Lütte und Walter Waßmer einen gefälligen Entwurf, der zum gepflegten Ortsbild passte. Die in Aluminium Kunstoffverbund gefertigten Schilder wurden bereits Ende 2020 angeliefert.

Der Bauhof kam zeitlich nicht dazu, die Schilder auszutauschen. Die Freien Wähler ergriffen erneut die Initiative und sprangen in die Bresche. Bei gemischtem Wetter bauten Werner Schlachter, Matthias Vogt und Walter Waßmer zuerst die alten Schilder ab. Sie verwendeten sie als Schablone zum Bohren der Löcher in die Tafeln. Nach der Montage des ersten Schildes in die bestehenden rostfreien Rahmen am Ortseingang von Rickenbach stellen die drei zufrieden fest: „Was 2007 beim Ortsjubiläum begann, fand jetzt seinen krönenden Abschluss.“

Rickenbach FC Bergalingen startet nach Corona-Pause erfolgreich durch Das könnte Sie auch interessieren

Walter Waßmer machte darauf aufmerksam, dass die speziellen Befestigungen für die Vereinstafeln wieder vorhanden sind. Somit können die örtlichen Vereine auch weiterhin ihre Veranstaltungen ankündigen. Die Schilder können wie gehabt von der Gemeinde kostenfrei bezogen werden. Eine Nutzung durch Vereine und Organisationen ist von der Verwaltung ausdrücklich erwünscht. Eine unsachgemäße Beschilderung beziehungsweise Beschädigungen der neuen Ortseingangsschilder werden den Verursachern in Rechnung gestellt. Ein Ankleben von Werbung ist unzulässig.

Kreis Lörrach Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Lörrach liegt 5 Tage in Folge über 10: Was sich ab Montag nun ändert Das könnte Sie auch interessieren

Die Gäste und Bürger dürfen aufmerksam und gespannt sein bei der nächsten Einfahrt nach Rickenbach und in die Ortsteile auf die neue Beschilderung. Selbst für die Rückseite hat sich die Arbeitsgruppe einen originellen Abschiedsgruß einfallen lassen.