von Hans-Jürgen Sackmann

Wer sich am Freitagabend zur Hauptversammlung des Frauenkreises Hottingen in die Vereinshalle aufmachte, fand nur verschlossene Türen vor. Kurzfristig wurde die Versammlung von der Gemeindeverwaltung in Rickenbach absagt.

„Wir hatten uns so auf unsere Hauptversammlung gefreut wie selten zuvor“ berichtete die Vorsitzende Petra Schlachter am Freitagabend nach der Kirche in Niederwihl. „Endlich drei Monate nach dem Corona-Shutdown wollten wir uns zum ersten Mal zu ein paar geselligen Stunden treffen“. Leider wurde die Vorsitzende am Mittwoch kurzfristig vom Bürgermeisteramt informiert, dass die Hauptversammlung aus Pandemiegründen nicht stattfinden kann.

Die Enttäuschung währte nur kurz und die gestanden Damen des Frauenkreises in Hottingen beschlossen, sich trotzdem zu treffen. Nicht um die Agenda der Hauptversammlung abzuarbeiten, sondern um das Kapellenpatrozinium Herz-Jesu-Hochfest zu feiern, welches ebenfalls aus Pandemiegründen von Hottingen nach Niederwihl verlegt wurde.

Viel Lob hatte die Vorsitzende für ihre Vereinsmitglieder, denn trotz Coronazeiten hat das Anbringen der Blumenkästen an der Murgtalbrücke gut geklappt und auch das Schmücken der Kapelle funktioniert reibungslos. Schwarz sieht sie allerdings für das Suserfest am 11./12. Oktober und auch die zweimal jährlich angebotene Kinderkleiderbörsen werden nicht stattfinden.

Ganz große Hoffnung hat sie für den Adventsbasar Ende November: „Wenn auch der ausfallen müsste, wären wir alle bitterböse enttäuscht.“ Doch die Stimmung hellte sich gleich wieder auf. Schließlich wollte man sich auf den Weg nach Rickenbach machen, um sich in Jennas Café Restaurant zu stärken und in geselliger Runde gemeinsam allfällige wichtige Anliegen der Vereinsmitglieder zu besprechen.