Mittlerweile ist es schon eine Tradition geworden. Ende März/Anfang April, zu Beginn der Vegetationsperiode, treffen sich in Rickenbach fleißige Helfer um die öffentlichen Grün- und Naturschutzflächen startklar für die neue achstumsphase zu machen.

Beim Naturschutzaktionstag werden die öffentlichen Grünflächen startklar für den Frühling gemacht. Auch Gemeinderätin Margrit Eckert-Schneider packt tatkräftig mit an. | Bild: Bernadette André

Trotz der eher unwirtlichen Witterungsbedingungen ließen sich einige hartgesottene Helfer am Samstagmorgen nicht davon abhalten, und sind der Einladung zum Naturschutzaktionstag zusammen mit dem Schwarzwaldverein gefolgt. In regenfester Kleidung und ausgerüstet mit Hacken, Spaten und Gartenscheren haben sie sich am Busbahnhof in Rickenbach eingefunden, um die verschiedenen naturnahen Grünflächen in der Gemeinde Rickenbach startklar für den Frühling zu machen.

Der Verein Der Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald wurde 1887 gegründete und 1971/72 wiederbelebt und zählt 46 Einzelpersonen und 60 Familien als Mitglieder. Geleitet wird er von drei gleichberechtigten Vorsitzenden: Rita Freidl, Ralf Engel und Martin Lauber. Weitere Informationen im Internet unter https://swv-vh.de

Wie Ralf Engel, der Naturschutzwart des Schwarzwaldvereins, erklärt, stehen Pflege- und Pflanzarbeiten auf dem Programm. Er teilt die Gruppen ein und erläutert, was wo getan und worauf geachtet werden muss. Bei den öffentlichen Grünflächen, wie beim Rickenbacher Busbahnhof, an der Hennematt oder beim Buswartehäuschen in Egg, die vor einigen Jahren naturnah angelegt wurden, heißt es Unkraut jäten, altes Laub entfernen, vertrocknete Blütenstände abschneiden, und zurückschneiden, was zu stark wuchert. Auch das Drumherum will gepflegt sein.

Beim Wanderparkplatz Spatzenhof wird eine neue Feldhecke angelegt. Sie wird in Zukunft Vögeln und zahlreichen anderen Tieren Schutz und Nahrung bieten. | Bild: Bernadette André

Zügig machen die Helfer sich an die Arbeit, wenn es doch mal zu stark regnet, bieten die Wartehäuschen Schutz. „Rickenbach hat keine Gärtner“, erklärt Engel, „deshalb sorgen Ehrenamtliche auch während des Jahres für die Pflege dieser naturnahen Flächen.“ Im Gegensatz zu den früher üblichen Blumenrabatten sind die kleinen Naturoasen wegen ihrer ausgewogenen Bepflanzung mit heimischen Blütenpflanzen durchaus pflegeleicht, aber einfach so sich selbst können sie trotzdem nicht überlassen werden.

Einheimische Wildgehölze

Anders sieht das bei den Feldhecken aus. Sind sie erstmal gepflanzt, können sie weitgehend sich selbst überlassen werden. Beim Wanderparkplatz Spatzenhof und beim Tennisplatz, wo der Tennisclub selbst aktiv wird, werden diesmal neue Hecken angelegt. Artenarme Wiesenflächen werden so mit einheimischen Wildgehölzen ökologisch aufgewertet.

Nist- und Rückzugsorte

In Zukunft bieten hier Wolliger Schneeball, Weißdorn, Hartriegel, Kornelkirschen oder Pfaffenhütchen bieten Vögeln und zahlreichen anderen Tieren Nahrung und dienen ihnen als Nist- und Rückzugsorte. Für die Helfer gibt es viel zu tun. An die 60 Gehölze sollen gepflanzt werden. In einem detaillierten Pflanzplan ist genau vermerkt, welche Sträucher wo stehen sollen. Fürs Anwachsen der Gehölze ist das Regenwetter ideal. Gegen Mittag soll alles fertig sein. Zur Belohnung gibt es dann für die engagierten Helfer ein gemeinsames Essen.