von Werner Probst

Über 20 Einsätze hatte die Feuerwehrabteilung Willaringen in den vergangenen beiden Jahren hinter sich gebracht sowie erfolgreich und auch unfallfrei überstanden, wie in der Hauptversammlung am Samstag zu hören war.

Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Neuwahlen der gesamten Führungsmannschaft. Philipp Montsko wurde als Kommandant ebenso einstimmig wiedergewählt, wie sein Stellvertreter Tobias Ücker. Benedikt Hässle löste Bernhard Albiez als Kassenwart ab. Schriftführer bleibt Andreas Keller. Dem Feuerwehrausschuss werden Markus Gross, Yannik Lang und Christoph Schneider angehören. Für den Feuerwehrausschuss Görwihl wurden Norbert Lüthe und Bernd Häßle gewählt.

Die neu gewählte Abteilungsleitung der Feuerwehr Willaringen (von links): Jannik Lang, Benedikt Hässle, Christoph Schneider, Markus Gross, Norbert Lütte, Tobias Ücker, Kommandant Philipp Montsko und Andreas Keller. | Bild: Werner Probst

Abteilungskommandant Philipp Montsko lobte die gute Kameradschaft und den Teamgeist unter den Einsatzkräften, was eine wesentliche Grundlage für einen guten Feuerwehrdienst sei.

Schriftführer Andreas Keller berichtete über die zahlreichen Einsätze der Wehr. Zu mehreren Verkehrsunfällen wurde die Abteilung genauso alarmiert, wie öfter zur Beseitigung von Sturmschäden von umgefallenen Bäumen. Die Brandeinsätze beim Großbrand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Bergalingen und dem Brandeinsatz bei einem Produktionsbetrieb in Hottingen werden nachhaltig in Erinnerung der Wehrmitglieder bleiben.

Die Hilfsbereitschaft der Willaringer Feuerwehr zeigte sich aber auch im finanziellen Bereich auf. Wie Kassierer Bernhard Albiez berichtete, wurden an Flutopfer im Ahrtal 2.300 Euro aus der Kasse gespendet und auch eine Familie nach einem Großbrand finanziell unterstützt. So schrumpfte der Kassenbestand bedeutend, zumal auch die Haupteinnahmequelle, das Willaringer Dorffest, wegen der Corona-Pandemie schon zweimal ausfallen musste. Obwohl die Proben wegen der Corona-Vorschriften weitgehend ausfielen oder nur mit geringerer Besetzung stattfinden konnten, gelang es zwei Mannschaften, das bronzene Leistungsabzeichen zu erringen.

Es folgte eine besondere Ehrung: Kommandant Philipp Montsko ehrte für 50-jährige Zugehörigkeit zur Willaringer Wehr Robert Hottinger sowie Emil und Fridolin Keller.

Für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Willaringen wurden (von links) Fridolin Keller, Robert Hottinger und Emil Keller geehrt. | Bild: Werner Probst

Nach dem Lob von Bürgermeister Dietmar Zäpernick für die gute Arbeit, blickte die Wehr in die Zukunft: So soll am Samstag, 30. April, wieder ein Maibaum gestellt werden. Das traditionelle Willaringer Dorffest soll vom Freitag, 27. bis zum Sonntag, 31. Mai stattfinden.