von Werner Probst

Die für den Verkehr gesperrte Kirchstraße wurde zur Festmeile und die Hördöpfel (Kartoffeln) in vielfältiger Weise als Gerichte mit Beilagen zum Verzehr angeboten.

Die Blechmeisen sorgten beim Hördöpfelfest mit ihrer Blasmusik für eine gute Unterhaltung.

Das zweifelhafte Wetter am Freitag konnte den Rickenbacher Musikverein nicht abhalten, zumal für den als Ausweichtermin vorgesehenen Samstag eine noch schlechtere Wettervorhersage bekannt war. Von was sich allerdings der Verein trennen musste, war die geplante Aneinanderreihung der Festtische. Kurzerhand unterstütze das Rickenbacher Autohaus Stoll den Verein mit einem kurzfristig zur Verfügung gestellten und in der Kirchstraße aufgebauten Festzelt, um etwaigen Regengüssen gewappnet zu sein.

Die Festköche des Musikvereins Hütten boten Röschtibörger zum Verzehr an.

Schon bald nach der Festeröffnung füllten sich die Tische und die Festköche hatten alle Hände voll zu tun. Dass dabei Pommes die meistgewünschte Kartoffellspeise war, versteht sich von selbst, aber auch Reibedatschi, Röschtibörger, Kroketten und Hördöpfelbrot standen auf der Angebotsliste, jeweils angerichtet mit verschiedenen Fleisch-, Wurst- oder Fischspeisen, und schließlich kamen auch die Kuchen und Tortenfreunde nicht zu kurz. Am Nachmittag sorgte auch Kinderschminken für die Freude der jüngsten Festbesucher.

Marie und Pierre aus der französischen Partnergemeinde begeisterten mit dem Spiel auf den Epinette des Voges

Nicht zu kurz kam bei dem Fest auch die musikalische Unterhaltung. Eine Besonderheit waren dabei die beiden Gäste aus der französischen Partnergemeinde Plombierés les Bains, die auf einer Epinette des Voges, einem fünfseitigen Instrument, aufspielten.

Gut besetzt waren die Tischreihen beim Hördöpfelfest des Musikvereins Rickenbach in der Kirchstraße.

Zum musikalischen Höhepunkt des Tages wurde das Konzert der Blechmeisen, einer kleinen Blasmusikkapelle. Unter der Leitung von Markus Schlegel warteten die Blasmusikfreunde mit volkstümlicher Musik auf, wobei böhmisch-mährische Blasmusik zum Standardrepertoire der Kapelle gehört. Viele Soloeinlagen zeugten von dem großen Können der Blasmusiker. Der Beifall zum Schluss des offiziellen Teils war dabei so groß, dass erst nach mehreren Zugaben sich die Zuhörer zufrieden gaben und dann der Diskjockey Alias für den Rest des Abends für die Unterhaltung sorgte und zum tanzen einlud.

Übrigens: Entgegen aller Voraussagen gab es keine Regenschauern, und so waren zum Schluss der Veranstaltung auch die Verantwortlichen des Musikvereins Rickenbach mit dem Vorsitzenden Christian Kaeser mit dem Festverlauf hoch zufrieden.