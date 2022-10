von Werner Probst

Die Auszeichnung mit der Zelter Plakette von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Landrat Martin Kistler dem Gesangverein Hotzenwald-Rickenbach zum 100-jährigen Bestehens des Vereins überreichte, stand im Mittelpunkt des Jubiläumskonzertes am Samstag in der festlich geschmückten Willaringer Gemeindehalle.

Wie Landrat Martin Kistler ausführte, wird die Bronzeplakette nur an Chorvereinigungen vergeben, die eine 100 Jahre währende besondere Pflege der Chormusik geleistet haben. So sei es dem Männerchor gelungen, aus den gesellschaftlichen Umbrüchen eine Tugend zu machen und so die Freude am Lied zu erhalten und an jüngere Generationen weiterzugeben.

Der Landrat überreichte unter dem Beifall der Konzertbesucher die Plakette.

Landrat Martin Kistler (rechts) überreichte dem Vorsitzenden des Gesangverein Hotzenwald Rickenbach, Franz Häßle (links) die Zelter Plakette. | Bild: Wernr Probst

Zu den Gratulanten gehörte auch die Vizepräsidentin des Chorverbandes Hochrhein, Sonja Dannenberger, und Bürgermeisterstellvertreter Matthias Vogt überbrachte die Grüße der Gemeinde: „Macht weiter so!“

Das Jubiläumskonzert eröffnete der Männerchor Rickenbach. Während Josef Klein die Festbesucher auf die dargebotenen Lieder einstimmte. Unter der Leitung von Claudia Moser erklang der vom Bad Säckinger Komponisten F. X. Schmerbeck geschriebene Hotzenwaldgruß. Die elf Sänger intonierten dann das „Heimatlied“ und „Die Rose“, ein gefühlvolles Lied, ehe „Daheim in Badnerländle“ erklang.

S`Chörle unterhoelt unter der Leitung von Martin Angel. | Bild: Werner Probst

Mit drei Liedern warteten dann die zwölf Sänger des Gemischten Chores auf. Claudia Moser sorgte für die Klavierbegleitung. „Küsse von Dir“ erklang, ehe die beiden Otto Goll Chöre, „Schönes Florenz“ und „Glory Land“ erklang und schon während des Vortrages das Publikum begeistert klatschte. Unter der Leitung von Martin Angel sorgte das S`Chörle bei einer gesanglichen und sprachlichen Weltreise für die Unterhaltung.

Im zweiten Programmteil traten dann die Village Voices auf. Die zehn Sängerinnen mit ihren musikalischen Begleitern sorgten mit ihrem ersten Auftritt seit dem Jahre 2009 ausnahmslos für Begeisterung. Zum Abschluss des Konzertes traten dann die beiden Männerchöre aus Rickenbach und Wehr gemeinsam auf. Unter Leitung und Klavierbegleitung von Claudia Moser wurde der „Einzugsmarsch“ aus der Operette „Der Zigeunerbaron“ gesungen, mit „Erhebt das Glas“ die Zuhörer begeistert, ehe mit „Herr, dir Lob und Ehre“, das Konzert endete.