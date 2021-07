von Hans-Jürgen Sackmann

Als „Musterbeispiel für den Gemeinschaftsgeist“ der Feuerwehr haben die Gastredner den Anbau an das 2001 gebaute Feuerwehrhaus gewürdigt. Unter anderem haben die Feuerwehrleute 1200 Stunden an ehrenamtlicher Eigenleistung eingebracht und damit dreimal so viel wie vorher geplant. Nun endlich konnte die Segnung Corona-bedingt mit einem Jahr Verspätung gleich im Doppelpack mit dem schon vor zwei Jahren ausgelieferten Einsatzfahrzeug vorgenommen werden.

Mit drei Böllerschüssen eröffneten die Feuerwehrleute Stefan Bartholome und Marcus Kohlbrenner die Veranstaltung. Kommandant Karl-Friedrich Kaiser zeigte sich erfreut, dass wieder „ein kleines Stück Normalität“ eingekehrt ist. Er begrüßte seine komplette Abteilung, den Diakon, die Gastredner und den Musikverein 1860 Rickenbach, der die Veranstaltung musikalisch unter der Leitung von Stefan Wagner umrahmte.

Pünktlich mit lautem Knall: Schlag 19 Uhr verkündeten die Kameraden Stefan Bartholome und Marcus Kohlbrenner mit drei Böllerschüsse den Start der Einweihung des Anbaues des Feuerwehrhauses der FFW Rickenbach-Altenschwand. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Diakon Günter Kaiser nahm die Segnung der Halle, des neuen Fahrzeuges und der Anwesenden vor und betonte: „Der Segen dient allen und im Besonderen den Feuerwehrmännern die ihren Rettungsdienst verrichten, einen Dienst an Gott.“ Bürgermeister Dietmar Zäpernick lobte den großen Einsatz der Feuerwehr für das Projekt. Dadurch konnte der Kostenrahmen von 330.000 Euro eingehalten werden: „Für das Gelingen und den geleisteten Einsatz übernimmt die Gemeinde zum Dank die Rechnung für Essen und Trinken.“

Gesamtkommandant Tobias Ücker, der stellvertretende Kreisbrandmeister Tobias Förster aus Bad Säckingen und der Jugendwart Benjamin Vogt wünschten der Abteilung ebenfalls viel Freude an dem neuen Anbau. Die Jugendfeuerwehr habe ihr eigenes Refugium bekommen, es gebe einen Umkleideraum und genügend Platz für die vielen Spinde der vergrößerten Wehr.

Kleines Stück Normalität: Noch sind die Teilnehmer begrenzt und gerne hätte der Kommandant Karl-Friedrich Kaiser auch die Kammerandern der anderen Abteilungen aus Rickenbach begrüßt. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

„Für den Musikverein 1860 Rickenbach war die Einladung zur Einweihung des Anbaues ein bedeutungsvoller Tag“, betonte dann auch dessen Vorsitzender Christian Kaeser. Denn der Auftritt beim Festtag der Feuerwehr sei immerhin der allererste gemeinsame Auftritt des Orchesters seit über 14 Monate gewesen. Das merkte man jedoch beim eigentlichen Aufritt nicht. Kaeser beglückwünschte die Wehr zu dem „tollen Anbau mit bester Akustik“. Die Kapelle spielte noch einmal auf und mit der Zugabe der Regionalhymne, dem Badnerlied, endete die offizielle Einweihung.