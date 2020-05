Die Jugendabteilung des FC Bergalingen beendet in kleinen Schritten die wegen der weltweiten Corona-Pandemie angeordnete Trainingspause. Nach Pfingsten starten die Jugendtrainer wieder mit Trainingseinheiten, unter den gebotenen Einschränkungen und Vorschriften der Politik und des Südbadischen Fußballverbands. Eigens wurde für Jugendtrainer ein Corona-Trainingsordner angelegt, in dem Trainings- und Übungsformen – speziell ausgearbeitet und angepasst für alle Altersklassen – zu finden sind. Wichtig ist, dass auch beim Jugendfußball ohne Kontakt trainiert und die Spielfläche für die Übungen aufgeteilt wird. Pro 1000 Quadratmeter dürfen sich maximal fünf Spielerinnen oder Spieler aufhalten.

Soziale Kontakte auf Minimum

Während der Corona-Zwangspause fielen jedoch nicht nur wochenlang das Training und die Punktespiele aus. Der soziale Kontakt zwischen Spielern und Trainerpersonal war auf ein Minimum beschränkt worden. Zudem ist schon jetzt klar, dass die traditionellen Abschlussfeiern der Mannschaften entfallen müssen.

So hat sich die Jugendleitung entschlossen, unter dem Motto „Zusammenrücken trotz Abstand“ die mehr als 100 Kinder und Jugendlichen des FC Bergalingen mit einem Trainings-Shirt zu überraschen. Finanziert wurde die Solidaritäts-Aktion aus Mannschaftskassen und Vereinszuschüssen zu Abschlussfesten sowie für Events der Trainer und Betreuer. Die werbefreien T-Shirts tragen auf Brust und Rücken den Schriftzug „FC Bergalingen“.

Überreicht wurden die T-Shirts symbolisch vom Vorsitzenden Martin Schmid an zwei Jugendtrainer, die sich mit ihren Jungs am verwaisten Sportgelände eingefunden hatten. Markus Schmid mit seinen Söhnen Silas, Lorenz und Livius freute sich ebenso über die Aktion wie Ralf Kohlbrenner mit seinem Sohn Elias. In den nächsten Tagen werden alle Kinder und Jugendlichen mit dem knallroten Shirts versorgt.

Infos zum FC Bergalingen im Internet:

http://www.fc-bergalingen.de