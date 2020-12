von sk

In den vergangenen Schuljahren nahm die Grundschule Rickenbach mit großem Eifer an der Abnahme des Deutschen Sportabzeichens teil. Das Deutsche Sportabzeichen ist eine sportliche Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes.

Die Teilnehmer erbringen sportliche Leistungen in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Hinzu kommt ein Nachweis der Schwimmfähigkeit. Wird ein bestimmter Wert in den einzelnen Disziplinen erreicht, kann das Deutsche Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold verliehen werden.

Für Schulen besteht zusätzlich die Möglichkeit, ihre Ergebnisse mit anderen Schulen zu vergleichen. Dabei werden die Schulergebnisse beim Badischen Sportbund Freiburg e.V. eingereicht. Die Grundschule Rickenbach erreichte hierbei einen sagenhaften ersten Platz in der Kategorie der „Schulen mit 151 bis 300 Schüler“. An dem Wettbewerb beteiligten sich in dieser Kategorie insgesamt 83 Schulen mit insgesamt 3374 Teilnehmern.

Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis und freuen uns sehr über den 1. Platz, der mit 250 Euro Preisgeld dotiert ist. Dieser Betrag wird gewinnbringend für das Fach Sport investiert.

Wir danken den Kindern für die motivierte, rege Teilnahme und den Ehrgeiz, den sie mitgebracht haben. Den Sportlehrerinnen und besonders Frau Riegel danken wir für die Durchführung und Verwaltung der Ergebnisse.