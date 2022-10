Premiere in Rickenbach: Der Imkerverein Hotzenwald veranstaltet am Samstag, 15. Oktober, zum ersten Mal einen Honigmarkt. Er findet von 9 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz der Pension „Adler“ im Ortskern von Rickenbach statt.

Der regionale Honigmarkt bietet viele Informationen rund um die Bienenhaltung vom Fachmann. „Es gibt eine runde Sache“, freut sich Werner Gebhardt, zweiter Vorsitzender des Imkervereins Hotzenwald. Dazu sollen nebst den Gastgebern auch die Landfrauen Bergalingen, der Obstbaubetrieb Montsko, der Weiderindhof Matt aus Egg, der Unverpackt-Laden Rickenbach, Hevert Wildhandel, Kathy´s kunterbunte Nähwelt und Peter Frommherz mit Trödel aus vergangenen Zeiten beitragen. „Wir bieten Informationen rund um die Imkerei“, berichtet Werner Gebhardt, „auch, um den Nachwuchs dafür zu interessieren“. 2019 hatte der Imkerverein einen Jungimkerkurs für 2020 angedacht. Handlungsbedarf, was den Nachwuchs betrifft, besteht aber immer noch. Hinzu kommen aktuelle Probleme wie der Klimawandel und das allgemeine Insektensterben, die die Imker beschäftigen.

Vor zwei Jahren wollte der Imkerverein Hotzenwald sein 100-jähriges Bestehen feiern. Doch die Corona-Pandemie machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung, die Jubiläumsfeier wurde abgesagt. Nun habe der Verein entschieden, in diesem Jahr zum ersten Mal einen Honigmarkt durchzuführen, erklärt Werner Gebhardt. An dem Markt sollen nicht nur Imkerprodukte erworben werden können. Es geht auch darum, den interessierten Besuchern einen Einblick in die Tätigkeit der Imker zu vermitteln. Vorsitzender des Imkervereins Hotzenwald ist Wilhelm Montsko.