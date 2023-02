Es geht rund in der Villa Wirbelwind. Der Kindergarten in Willaringen feiert in diesem Jahr sein 30-jähiges Bestehen mit einem Festival-Sommer. Von März bis Juli gibt es in jedem Monat ein besonderes Highlight, heißt es in der Pressemitteilung des Kindergartens. Los geht es bereits am 13. März. Uli Führe lädt von 14 bis 17 Uhr in die Willaringer Halle zu einem Nachmittag mit Stimmbildung und wunderbaren Liedern ein.

Uli Führe hat viele Lieblingslieder der Kindergartenkinder komponiert wie zum Beispiel „La Ola“, „Der Trommelkönig“, „Es ist Zeit, es ist aus“. „Wir haben ihn schon mehrmals live erlebt – es wird toll“, teilt der Kindergarten weiter mit (Unkostenbeitrag: 12 Euro).

Im April gibt es ein Kindertheater: Das Duo Mirabelle spielt „Jolante sucht Crisula“, eine lustige und auch nachdenkliche Geschichte über eine besondere Freundschaft. Kinder ab drei Jahren sind mit Eltern oder Großeltern herzlich eingeladen – und natürlich auch interessierte Gäste. Die Theatervorstellung ist am Freitag, 21. April um 15 Uhr (Unkostenbeitrag pro Person 5 Euro).

Im Mai wird es einen Trommelzauber in der Willaringer Halle geben. Vormittags werden die Kinder der Villa Wirbelwind auf eine Trommelreise gehen und dabei kulturelle sowie soziale Grenzen überwinden. Aber nicht nur für die Kinder ist das ein tolles Erlebnis, bei dem man eigene Talente neu entdeckt und das Selbstwertgefühl gestärkt wird, sondern nachmittags auch für Jugendliche und Erwachsene: Das Team von Trommelzauber lädt am Montag, 15. Mai von 14 Uhr bis 17 Uhr zu einem Trommel-Workshop ein und wird mit Rhythmen, Liedern und Gesängen begeistern.

Auch hier sind keinerlei Vorkenntnisse nötig, das Team von Trommelzauber bringt jede Menge Trommeln mit (Unkostenbeitrag: 12 Euro). Anmeldungen am besten per E-Mail (willaringen@kindergarten-rickenbach.de) oder telefonisch unter 07765 8679.

Als Abschluss des Festival-Sommers gibt es am Sonntag, 9. Juli, einen ökumenischen Gottesdienst, der vom Musikverein Willaringen musikalisch gestaltet wird.