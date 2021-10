von Charlotte Fröse

Für ihre Verdienste um die Heimat hat das Land wurden kürzlich zehn Persönlichkeiten in Radolfzell im Rahmen der Heimattage im Tagungs-, Kultur- und Messezentrum „Milchwerk“ mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg ausgezeichnet. Einer der Geehrten ist Gerhard Neugebauer aus Rickenbach.

Die schöne neue Auszeichnung macht sich gut am Revers des schwarzen „Tschoben“ der Hotzenwälder Tracht neben den etlichen weiteren Auszeichnungen, die Gerhard Neugebauer schon erhalten hat. „Ich war sehr überrascht und ich habe mich sehr über die Auszeichnung gefreut und ich bin stolz“, betonte Neugebauer. Schon als Bub von sechs Jahren wurde Neugebauer als Zuschauer bei einem Trachtentreffen auf die Trachten der Heimat aufmerksam und das Interesse daran hat ihn bis heute nicht losgelassen.

In den Jahren von seiner Jugend an bis heute hat Neugebauer ein großes Wissen über die Trachten, nicht nur vom Hotzenwald, sondern auch über die der weiteren Baden-Württemberger Heimat angeeignet. „Es kommen aber immer wieder neue Erkenntnisse dazu“, berichtet Neugebauer. Sein Wissen behält er jedoch nicht für sich. Er gibt es gerne weiter an nachfolgende Generationen, damit auch in Zukunft die Trachten ihren Platz in der Kulturlandschaft haben, wie er betont. Damit Trachten und ihre Geschichte lebendig bleiben, ist vom Landesverband der Heimat- und Trachtenverbände Baden-Württemberg kürzlich ein Bildband erschienen. Dabei hat auch Gerhard Neugebauer mit seinem Wissen beigetragen. 40 Artikel im Buch, über Trachten im alten badischen Land, stammen von ihm. „Nach zwei Jahren und 9000 gefahrene Kilometer später, hatte ich endlich alle Informationen beisammen“, erzählt Neugebauer zur Mitarbeit am Buch mit dem Titel „Trachtenvielfalt in Baden-Württemberg“. Über den Landesverband kann das Buch, in dem ganz besonders viele Trachten-Schätzte beschreiben und abgebildet sind, bezogen werden.

Ausstellung in Radolfzell

Fünf Kreistrachtenfeste hat Neugebauer im Landkreis mit organisiert und andern Vereinen mit Rat und Tat bei der Organisation von Festen zur Seite gestanden. Zudem hat er auch immer wieder Trachten an Ausstellungen präsentiert. Noch bis zum 10. Oktober gibt es anlässlich der Heimattage eine Ausstellung des Landesverbandes der Heimat- und Trachtenverbände Baden-Württemberg im seemax Outlet Center in Radolfzell zu erleben. Rund 60 verschiedene Trachten aus ganz Baden-Württemberg sind unter dem Motto „Gut beTRACHTet“ zu sehen. Auch dabei hat Neugebauer seinen Teil beigetragen, indem er fünf verschiedene Trachtenkollektionen aus den Bestand des Bundes Heimat und Volksleben einbrachte.

Mit Stolz trägt Gerhard Neugebauer zu vielen Gelegenheiten die Hauensteinertracht, die im Volksmund auch „Hotzentracht“ genannt wird. Neugebauer betont jedoch: „Die Tracht ist kein Dirndl.“ Vielmehr sei es das Ehrenkleid der Vorfahren, das ganz im Sinne der Tradition geehrt und getragen werde. Zwar veränderten sich im Laufe der Zeit die Materialien aus denen die Trachten genäht werden, aber grundsätzliche Merkmale bleiben getreu den Vorbildern immer erhalten, betont Neugebauer.