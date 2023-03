Der Musikverein 1860 Rickenbach hat einen neuen Dirigenten: Stefan Lunkenheimer (34) hat die Nachfolge von Stefan Wagner angetreten, der dieses Amt seit Januar 2017 innehatte.

„Es war klar, dass Stefan Wagner Ende 2022 aufhören wird“, blickt Christian Kaeser, Vorsitzender des Musikvereins Rickenbach, zurück. Deshalb habe er schon früh die Fühler ausgestreckt, so Kaeser, und mit Verbandsdirigent Christian Steinlein vom Blasmusikverband Hochrhein Kontakt aufgenommen. Was Kaeser nicht wusste: Gleichzeitig nahm auch Stefan Lunkenheimer, Verbandsdirigent des Kreismusikverbandes Rheinhessen, Kontakt mit Steinlein auf, weil er einen Musikverein am Hochrhein mit Bedarf an einem Dirigenten suchte. Drei Tage später war die Angelegenheit, die sich zuerst auf Verbandsdirigenten-Ebene abspielte, bei einem Treffen an der Waldshuter Chilbi geklärt: Lunkenheimer und Kaeser verstanden sich auf Anhieb, der Nachfolger von Stefan Wagner war gefunden.

Zeitgenössische Werke

„Das war eine Punktlandung“, sagt Christian Kaeser. Als Stefan Lunkenheimer den Musikverein Rickenbach gegen Ende 2022 erstmals zur Probe dirigierte, stellte er fest: „Da steckt was dahinter.“ Mit diesem Eindruck übt der Verein nun sein Jahreskonzert für den 18. März ein. Es wird das erste seit 2019 sein, nachdem die Corona-Pandemie in den folgenden Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Immerhin: Im vergangenen Jahr konnte der MV Rickenbach das Sommernachts- und das Adventskonzert aufführen. Bei Letzterem spielte Lunkenheimer bereits an der Klarinette mit. Die Messlatte für das anstehende Jahreskonzert sei hoch. Die Liedauswahl hat Lunkenheimer getroffen, dann mit dem Musikausschuss besprochen. Ergebnis: Der Musikverein Rickenbach will am 18. März ein Konzert mit vielfältigen, hochkarätigen Stücken von zeitgenössischen Komponisten spielen.

Stefan Lunkenheimer hat in Mainz Physik studiert. Seit Anfang 2022 arbeitet er am Paul-Scherer-Institut im schweizerischen Villigen, seit Mai desselben Jahres hat er seinen Wohnsitz in Waldshut. Sein berufliches Engagement sei zeitlich befristet, erklärt Lunkenheimer. Was Auswirkungen auf sein Engagement als Dirigent für den Rickenbacher Musikverein haben könnte. Positiv: Seine Anstellung am Paul-Scherer-Institut sei soeben zumindest bis Ende dieses Jahres verlängert worden, so Lunkenheimer. Zusätzlich spielt er noch beim Musikverein Gurtweil mit.

Stefan Lunkenheimer stammt aus einer musikalischen Familie, wie er erklärt. Sein Vater Richard war Mitbegründer der Mainzer Gruppe Batschkapp. Am 18. März feiert Stefan Lunkenheimer auch seinen 35. Geburtstag. Danach begibt er sich mit dem Sinfonischen Blasmusikorchester Hochrhein und Christian Kaeser, Ralf Eckert sowie Florian Wagner auf Irland-Tournee.