Rickenbach – Der Gemeinderat konnte in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag keine Einigung über Größe und Ausführung der geplanten Schulsportanlagen an der Grundschule Rickenbach erzielen. Zur Wahl standen dem Gremium drei verschieden große Varianten mit Kosten von zwischen 263 000 und 431 000 Euro. Hinzu kam eine Alternativversion von Gemeinderat Manfred Eckert (CDU), für die jedoch in der Sitzung keine Kostenkalkulation erstellt werden konnte.

Die kleinste Variante besteht aus einem Kleinspielfeld mit einer 50-Meter-Laufbahn, die größeren und entsprechend teureren Varianten verfügen über vielfältig nutzbare Spielfelder für diverse Ballspielarten plus Laufbahn. Weil die Zeit aufgrund eines Abgabetermins für einen Förderbeitrag drängt, soll im Haushalt für 2024 vorerst eine bestimmte Summe eingestellt werden. Über deren Höhe wird erst in der nächsten Sitzung im Dezember, wenn die Haushaltsberatung ansteht, entschieden werden. Auf Vorschlag von Werner Schlachter (Freie Wähler) sollen es 400 000 Euro sein, Bürgermeister Dietmar Zäpernick zog eine geringere Summe vor.

Unklar blieb auch die Ausführung des Platzes – Tartan, Kunststoff- oder Tennenbelag. Darüber soll später entschieden werden. Gemeinderätin Martina Lütte (WiR) erteilte dem Vorschlag der Landschaftsarchitekten Burkhard-Sandler aus Hohentengen, die Anlage mit einem Kunststoffbelag zu versehen, eine Abfuhr. Ein Kunststoffbelag habe, dies hätten ihre Recherchen bei einem Marktführer ergeben, eine Lebensdauer von acht Jahren. Außerdem sei ein solcher Belag pflegeaufwändig, argumentierte sie. „Wir verbauen quadratmeterweise Plastik“, sagte Martina Lütte, „Kosten und Umweltbelastung stehen in keinem Verhältnis“. Manfred Eckert (CDU) hielt dagegen: Der Kunstrasenplatz vom FC Bergalingen bestehe seit acht Jahren, „er sieht aus wie neu“. Eckert machte sich für eine große Ausführung stark. Mit Blick auf die acht Millionen Euro teure Erweiterung und Sanierung der Grundschule wäre ein Mini-Platz für die Schulkinder „eine Zumutung“, sagte er. Andreas Baumgartner (CDU) favorisierte eine große Variante, Walter Waßmer (Freie Wähler) bezeichnete die kleine Variante als „ausreichend“. Konsens herrschte hingegen bezüglich der Notwendigkeit einer neuen Schulsportanlage. „Man muss den Kindern die Möglichkeit bieten, Sport zu treiben, jederzeit“, bemerkte Peter Kermisch (WiR). Aber auch, basierend auf einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss: „Jede Entscheidung des Gemeinderates soll auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden.“ Eine Abstimmung gegen Ende der Debatte ergab: Acht Gemeinderäte – 13 waren anwesend – können sich einen Kunststoffbelag vorstellen.