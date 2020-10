Rickenbach-Hottingen (cha) Derzeit sind neue Ideen gefragt. Die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme aus Rickenbach-Hottingen setzt mit ihrem ersten digitalen Energiefrühschoppen am Sonntag, 18. Oktober, mit einer Livepremiere mit interessanten Informationen zu den Themen „Wir machen Energiewende“ und „Wir machen Zukunft“ auf Youtube eine neue Idee im unterhaltenden Videoformat um.

„Melden Sie sich gleich an auf www.manfred-schaeuble.de/energie2020 und profitieren Sie exklusiv von unserer 30-jährigen Erfahrung rund um regenerative Energiesysteme“, empfehlen Firmeninhaber Manfred Schäuble und seine Frau Ilse Degout. In einem unterhaltsamenen, kurzweiligen und informativen Video werden am digitalen Energiefrühschoppen Beiträge der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme und von den Partnerfirmen Paradigma, Viessmann und E3/DC zu sehen sein. Manfred Schäuble berichtet unter dem Titel „Wir machen Energiewende“ über Wege zur unabhängigen regenerativen Wärme- und Stromversorgung und Mitarbeiter Matthias Lauber wird zum Thema „Wir machen Zukunft“ über Arbeitsplätze mit besten Zukunftsperspektiven im Bereich nachhaltiger Energietechnik sprechen. Ilse Degout ist die dritte Geprächspartnerin im Film.

30 Jahre unser Pioniergeist – Ihre Zukunft

Die Energiewende ist in vollem Gange. Seit über 30 Jahren bürgt die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme als eingetragener Fachbetrieb für Qualität und Sicherheit, wenn es um umweltschonende und energiesparende Haustechnik und die Nutzung von regenerativen Energien, wie beispielsweise Sonnenenergie für Wärme und Strom, Holzheizungen oder Kraft-Wärme-Kopplung, geht. Ihren Pioniergeist setzt die Firma seit über drei Jahrzehnten für die Zukunft ihrer Kunden ein. In diesem Jahr gibt es neben der Livepremiere zum ersten digitalen Energiefrühschoppen am 18. Oktober eine Menge weiterer Themen zu feiern, dazu gehören die Jubiläen „20 Jahre Pelletheizung“, „20 Jahre Kraft-Wärme-Kopplung“, „10 Jahre Sonnenenergiehaus“ und „10 Jahre Regenerative Stromtankstelle“.

Zukunft mit goldenem Boden

Die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme steht zu ihrer Aussage: „Wir machen Zukunft“, durch das Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen in nachhaltiger Energietechnik mit besten Perspektiven für eine berufliche Zukunft. „Aufgeschlossene Menschen die Spaß am Handwerk und dem Kontakt mit Kunden haben, können in unserer Firma Teil der Energiewende sein“, betont Manfred Schäuble. Derzeit beschäftigt die Firma 20 Mitarbeiter, darunter sechs Auszubildende, die in einer dreieinhalbjährigen Lehrzeit zum Anlagenmechaniker SHK mit dem Schwerpunkt regenerative Energiesysteme, in eine erfolgreiche berufliche Zukunft starten. Interessierte können bei einem Praktikum den Beruf kennen lernen, betont Mitarbeiter Matthias Lauber.

Energiepionier seit 30 Jahren

20 Jahre Pelletheizung

„Klimaschutz beginnt im eigenen Haus, nutzen Sie diese Chance und leiten Sie Ihre Energie-Wende aktiv ein“, betont Manfred Schäuble. Die Vorteile einer Pelletheizung liegen klar im ökologischen und ökonomischen Bereich. Durch eine optimale Ausnutzung der heimischen, nachwachsenden Rohstoffe ist sie besonders effektiv und CO2-neutral.

20 Jahre Kraft-Wärme-Kopplung

Eine kompakte Energiezentrale zur Versorgung mit Wärme, Warmwasser und Strom ist eine Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage wie sie der „Dachs“ bietet.

Die Energie des Brennstoffes wird dabei bis zu 95 Prozent genutzt. In der Kombination Stromspeicher, Sonnenstrom und E-Mobilität ist so nahezu eine 100-prozentige Eigenstromversorgung möglich.

10 Jahre Sonnenenergiehaus

„Weg von fossilen Brennstoffen, hin zu regenerativer Energieversorgung für Ihr Eigenheim, mit dem SonnenEnergieHaus wird dies möglich“, betont Manfred Schäuble. Das Konzept eignet sich für Neubauten und bestehende Immobilien und macht sich in jeder Hinsicht bezahlt.

Denn Heiz- und Stromkosten lassen sich dauerhaft um bis zu 80 Prozent senken. Bisher wurden von der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme weit über 50 SonnenEnergieHäuser realisiert.

10 Jahre Regenerative Stromtankstelle

„Als am 8. Oktober 2010 die erste Stromtankstelle im Hotzenwald auf unserem Firmengelände eröffnet wurde, waren anfänglich viele Menschen skeptisch. Heute besteht daran kein Zweifel mehr“, betont Manfred Schäuble, der als Pionier in Sachen E-Mobilität gilt. Ein Viertel seiner Firmenfahrzeuge fahren heute elektrisch und er selbst hat seit 2011 über 350.000 Kilometer mit einem Elektro-Auto zurückgelegt. Der Strom für die E-Tankstelle wird über eine KWK-Anlage und der Solaranlage auf dem Dach hergestellt. Denn: „Wenn E-Mobilität, dann möglichst mit regenerativem eigenem dezentral hergestelltem Strom“, betont Manfred Schäuble. Die Stromtankstelle auf dem Firmengelände ist übrigens bis heute für alle E-Mobil-Fahrer kostenfrei.

Öko-Bilanz

Die von der Schäuble Regenerative Energiesysteme bisher in Betrieb genommenen Anlagen verringern den CO2-Ausstoß jährlich um rund 8920 Tonnen. 4,5 Millionen Bäume wären dafür nötig. Es wurden bisher 355 Pellets-, Scheitholz- und Hackschnitzel-Anlagen, 190 Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, 560 Öl- und Gas-Brennwert-Anlagen sowie 1075 Solaranlagen für Wärme und Strom in Betrieb genommen.

Anmeldung

Der erste digitale Energiefrühschoppen bei der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme findet am Sonntag, 18. Oktober, um 10.30 Uhr als Livepremiere in einem unterhaltenden und informativen Videoformat auf Youtube statt.

Die Anmeldung ist bis kurz vorher im Internet unter www.manfred-schaeuble.de/energie2020 möglich. Den Link zur Livepremiere erhalten Angemeldete dann per E-Mail zugesandt.