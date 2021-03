Den Eltern von Kindergartenkindern werden die Gebühren für die Monate Januar und Februar 2021, sofern sie keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, erlassen. Diese Entscheidung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung am Dienstag einstimmig gefällt. Noch offen ist, ob die Gebühren zurückerstattet oder mit den Beiträgen für die Folgemonate verrechnet werden, erklärte Rechnungsamtsleiterin Hildegard Bayer auf Anfrage dieser Zeitung.

Die Gebühren Zur Entlastung von Familien, deren Kinder wegen der corona-bedingten Schließung der Kindergärten diese nicht besuchen konnten, will die Gemeinde Rickenbach die Kindergartengebühren für Januar und Februar 2021 vollständig erlassen, sofern keine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. Die fehlende Betreuungswoche vor den Weihnachtsferien 2020 wird dadurch ausgeglichen, dass die Gebühren für den ganzen Februar entfallen, obwohl der Kindergartenbetrieb bereits in der letzten Woche dieses Monats wieder aufgenommen wurde. Stand Ende Februar 2021 verfügten die drei Kindergärten in Hottingen, Rickenbach und Willaringen über 193 Plätze. Anmeldungen für die nächsten Monate gab es zu dem Zeitpunkt für 205 Plätze.

Für den Erlass der Gebühren von zwei Monaten hatte sich unter anderem Gemeinderat Manfred Eckert eingesetzt, „weil die Eltern sich in einer angespannten Situation befinden“. Auch Peter Kermisch votierte dafür. „Wir dürfen unsere Eltern nicht belasten“, fand er. Ebenso Matthias Vogt: „Es ist gut, dass wir die Gebühren erlassen“, sagte er. Dass die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notbetreuung hingegen eingezogen werden, fand er akzeptabel.

Die Gemeinde Rickenbach hat für ihre drei Kindergärten in den Monaten Januar und Februar 2021 mit Gebühren in Höhe von insgesamt 41.890 Euro kalkuliert. Da die Gebühreneinnahmen durch die Notbetreuung in diesen zwei Monaten 13.557 Euro betrugen, entsteht der Gemeinde eine Differenz von 28.330 Euro als Defizit. Das Land Baden-Württemberg erstattet rund 11.500 Euro, 5750 Euro pro Monat. Das heißt: Die Gemeinde Rickenbach hat letztlich einen Fehlbetrag von insgesamt 16.831 Euro zu tragen. Die Mindereinnahmen sollen aus den allgemeinen Deckungsmitteln im Haushalt getragen werden.

Die Abrechnung

Die Abrechnung der Gebühren für die Notbetreuung im Januar 2021 und Februar 2021 wird so erfolgen: Die Inanspruchnahme der Notbetreuung wird tagesanteilig abgerechnet. Im Januar 2021 wurden 17 Tage im Kindergarten Rickenbach beziehungsweise 19 Tage Notbetreuung in den Kindergärten Hottingen und Willaringen angeboten. Im Februar, bis zur Wiedereröffnung der Kindergärten, waren es 15 Tage. Die reguläre Monatsgebühr wird tagesanteilig gemäß der in Anspruch genommenen Notbetreuungstage errechnet.

Aufgrund der Corona-Krise mussten die Kindergärten der Gemeinde Rickenbach Mitte Dezember 2020 erneut geschlossen werden. Bis zum 19. Februar 2021 fand lediglich eine Notbetreuung für Anspruchsberechtigte statt. Die Kindergärten sind seit 22. Februar wieder geöffnet.

Die Kindergartengebühren wurden im Januar 2021 zunächst weiter eingezogen. Im Februar wurde zur Entlastung der betroffenen Familien auf den Einzug vorläufig verzichtet, nachdem vonseiten des Landes Baden-Württemberg signalisiert wurde, Gebührenausfälle im zu erstatten.