Rickenbach (ska) Die Firma Elektrotechnik Baumgartner, Fachpartner für moderne Elektroinstallationen, präsentiert ihr Geschäft in der Kirchstraße in Rickenbach nach außen und innen in neuem Design. Vorausgegangen war ein vierwöchiger Umbau, während dem die Räumlichkeiten grundlegend erneuert wurden – mit Beteiligung des Mitarbeiterteams, das sehr engagiert mitgewirkt hat.

Die Arbeit hat sich gelohnt, denn nun werden die Kunden und Kundinnen in einem offenen und hellen Ambiente mit einem einzigartigen „Lebensräume“-Showroom sowie einem guten Sortiment an Haushaltsgeräten empfangen. „Wir haben die Räumlichkeiten nach über drei Jahrzehnten auf den neuesten Stand gebracht“, berichtet Elektrotechnikermeister Andreas Baumgartner, der das Elektrofachgeschäft – ehemals Elektro Huber – im Jahr 2012 übernommen hat. Nicht nur das Ladengeschäft und die Ausstellung im Eingangsbereich erfuhren eine komplette, attraktive Neuausrichtung. Auch die Büroräumlichkeiten wurden erweitert, so dass mehr Platz für Service und individuelle Kundenberatungen entstanden ist. Es hat sich also viel getan im Fachgeschäft von Elektrotechnik Baumgartner. Was geblieben ist, sind Umfang und Qualität des Sortiments. Die Kundschaft wird weiterhin Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Trockner, Kühl- und Gefriergeräte und vieles mehr erhalten. Auch der Service im Bereich des Kundendienstes wird weiterhin angeboten. Und: Nach wie vor hält das Geschäft eine gutes Sortiment aus Ersatz- und Kleinteilen bereit – so, wie es die Kunden von Elektrotechnik Baumgartner seit Jahren gewohnt sind.

Das Highlight nach dem Umbau zeigt sich in der neu gestalteten Ausstellung im „Lebensräume“-Showroom. Darin wird das Smart Home anschaulich und in Funktion gezeigt. Das heißt: Interessierte können die smarte Haustechnik live und vor Ort in Anwendung erleben. Der neu gebaute Showroom bietet einen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten eines Konzepts, das weltweit für Aufsehen sorgt. Flexible Steuerung von Geräten per Funk oder Leitung, Gebäudesicherung durch Anwesenheitssimulation, Alarmanlagen für sichtbare und unsichtbare Gefahren, Kamera- und Sensorüberwachung von Fenstern, Türen und Toren, Vernetzung sämtlicher Multimediasysteme, individuelles Erlebnis-Fernsehen, Zugriffsberechtigungen für Kinder, tageslichtabhängige Steuerung, Gestaltung der Lebensräume durch Lichtakzente und Lichtszenarien – das alles und noch viel mehr stellt der „Lebensräume“-Showroom von Elektrotechnik Baumgartner vor.

Der Clou: Eine Fernbedienung je Gerät war gestern. Mit Smartphone unterwegs oder über das Touch-Panel daheim haben die Bewohner jederzeit den Überblick über alle elektronischen Geräte.