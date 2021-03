von Andreas Böhm

Herr Schneider, wie hat denn alles mit dem Tonstudio auf dem Hotzenwald angefangen?

Es hat alles sehr einfach angefangen mit ersten Gehversuchen in Sachen Komposition und Text mit sehr bescheidenen technischen Mitteln zur Aufnahme der Demos. Dann verschickt man die Songs an Bands oder Einzelinterpreten oder Verlage und bekommt erst mal unglaublich viele Absagen. Ich habe diese Zeit gut überstanden und bin immer dran geblieben, was eigentlich rückblickend für mich gar nicht so schwer war, da ich einfach Freude am Tun und am kreativen Prozess habe beim Liederschreiben. Unabhängig davon, zu welchem Ergebnis es führt.

Zur Person Bernd Schneider ist 46 Jahre alt und wurde in Tübingen geboren. An der Hochschule in Esslingen und an der Uni Stuttgart absolvierte er ein Ingenieurstudium und ein Lehramtsstudium zum Gewerbelehrer. Bernd Schneider arbeitet hauptberuflich als Lehrer an der Gewerbeschule in Bad Säckingen. In seiner Freizeit schreibt er Songs in seinem Tonstudio in Willaringen. Dort werden schwerpunktmäßig volkstümliche Schlager, Pop Schlager und Volksmusik geschrieben und produziert.

Wie ging es dann weiter nach den ersten Gehversuchen?

Irgendwann kamen dann die ersten Anfragen von Künstlern und Verlagen und die ersten Veröffentlichungen auf CD-Produktionen, sowie Einsätze meiner Songs im Radio und TV. Die letzten Aufnahmen im Studio waren von der Volksmusik-Gruppe „Die Jauchzaaa“, welche am 8. Mai im SWR-Fernsehen bei „Schlager Spaß mit Andy Borg“ zu sehen sein werden.

In welcher musikalischen Stilrichtung komponieren Sie?

Beim Schreiben und Komponieren liegen mir der moderne Popschlager und die handgemachte Volksmusik sehr am Herzen, obwohl ich als Konsument natürlich auch sehr gerne mal Jazz oder Rock höre, zum Beispiel Diana Krall, Toto oder ACDC. Das brauche ich als Ausgleich.

Wann entstand der Kontakt zu Hansy Vogt?

Die kreative Zusammenarbeit mit Hansy Vogt begann vor circa zehn Jahren. Hansy ist die Entwicklung von mir und meinem Studio bis heute mitgegangen und der Kontakt zwischen uns ist nie abgerissen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Hansy ist einer der kreativsten Typen, die ich bisher kennenlernen durfte, er sprudelt nur so vor Ideen. Außerdem ist er ein großartiger Entertainer.

Die Zusammenarbeit Der Sänger, Entertainer und TV-Moderator Hansy Vogt produzierte drei Songs für sein neues Solo-Album „Nichts ist vorbei“ im Tonstudio „BS-Music“ von Bernd Schneider in Willaringen. Das Album wurde am 26. März veröffentlicht.

Sie haben ja selbst auch schon Bühnenluft geschnuppert.

Ja, ich war bei „Wälderblut“ als Leadsänger und spielte Keyboard und Akkordeon. Während meines Studiums habe ich mit semiprofessionellen Cover Bands Musik gemacht, übrigens auch schon in der Schwarzwaldspitze in Todtmoos. Bei der Chio-Maico-Band aus Wehr bin ich noch aktiv.

Wie entsteht eigentlich ein Song in Ihrem Tonstudio?

Bei mir hat sich inzwischen ein gewisser Ablauf eingespielt, welcher zuerst am Klavier mit Diktiergerät beginnt. Erst wenn dann der Text, die Melodie und die Harmonien stehen, geht es dann ins Studio zu den Aufnahmen von Arrangement und Gesang. Einmal umrühren und das Demo ist fertig (lacht). Es gab aber auch schon Zeiten, in denen das Diktiergerät auf meinem Nachttisch lag, da ich tatsächlich manchmal von Melodien oder Textpuzzleteilen träume und davon wach werde.