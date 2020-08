von Wolfgang Adam

Ein zwischen dem Pfaffensteg und dem Ortseingang von Hottingen liegender Abschnitt der alten Murgtalstraße ist mit seiner Baumallee besonders reizvoll für Ausflügler wie auch für den an Wochentagen erlaubten Durchgangsverkehr. In diesem Jahr haben dort zwei Landmaschinenmechaniker und Frauenkreismitglieder aus Hottingen für eine zusätzliche Attraktion gesorgt.

Rickenbach Frauenkreis Hottingen trifft sich wieder Das könnte Sie auch interessieren

Sie besteht aus einem von Blumenkästen eingerahmten Ruheplatz mit einer zehn Personen Platz bietenden Sitzgelegenheit neben einer Baumstammwippe. Dieser wird nach Anwohnerberichten von Wanderern oft genutzt. „Das ist eine Bereicherung für den Ort und auch für den Tourismus“, freute sich aus dem Anwohnerkreis der frühere Grünen-Gemeinderat Elmar Werner, der vor 25 Jahren eine Pflanz-Initiative zur Wiederbelebung der schon stark lückenhaft gewordenen Murgtalallee startete.

Das Gelände ist im Besitz des örtlichen Landmaschinenbetriebs Lauber und es gab dort auch schon eine Ruhebank, die aber in die Jahre gekommen war. Das war für den Betriebsleiter Ralf Lauber der Anlass, eine neue und größere Sitzgelegenheit zu planen. Dafür kontaktierte er seinen früheren Mitarbeiter Philipp Huber aus Oberhof, der sich als hobbymäßiger Motorsägenschnitzer gleich für die ehrenamtliche Anfertigung von zwei rustikalen Sitzbänken und einem langen, auch aus Weißtannenholz angefertigten Tisch bereit erklärte. Das Holz stellte er aus seinem Familienwald kostenlos zur Verfügung.

In den ersten Monaten wurde der neue Ruheplatz, auf dem Ralf Lauber noch die Kinderspielecke einrichtete, fertig. Für das i-Tüpfelchen beim Bürgerprojekt sorgte dann der 28 Mitglieder zählende Frauenkreis. Er richtete auch ehrenamtlich die Blumenkästen her, setzte sie am Platz auf Holzscheite und kümmert sich bis zum Herbst um deren Bewässerung und Pflege.

Weil die Frauen in den vergangenen Jahren schon viele Plätze des Murgtaldorfs mit blumigen Anlagen verschönert haben, ist eine Aufteilung der Pflege der Plätze unumgänglich geworden, berichtete die Frauenkreisvorsitzende Petra Schlachter. Sie freute sich wie ihr Vorstandsmitglied Manuela Schlachter über die nicht alltägliche Initiative der beiden Männer zur Aufwertung der Allee in Hottingen.