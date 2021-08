von Siegfird Feuchter

Eine besondere und überraschende Ehrung für einen Mann, der sich jahrzehntelang für die Hochtouristen Kandern enorm eingesetzt und den Verein geprägt hat wie kein zweiter: Klaus Hauert, Gründungsmitglied der Hochtouristen, 28 Jahre Vorsitzender, Motor und Mentor sowie 1995 Initiator und Kämpfer für die Übernahme des Freizeitheims Hotzenwaldhaus bei Rickenbach. Für sein herausragendes Vereinsengagement in fast 60 Jahren ist jetzt die Zufahrtsstraße zum Hotzenwaldhaus nach ihm benannt worden.

„Klaus-Hauert-Weg“ heißt von nun an die Straße, die von der Kreisstraße bei Strick, einem Ortsteil von Rickenbach, zum Freizeitheim abzweigt. Bei der Enthüllung des Namensschilds, an der neben dem Vorstand der Hochtouristen und der Familie Hauert auch zahlreiche Weggefährten und treue Mitstreiter beim Ausbau des Hotzenwaldhauses teilnahmen, würdigte Vorsitzende Lissi Geling die Verdienste des Mannes der ersten Stunde. Neben seiner jahrzehntelangen Tätigkeit an der Spitze des Vereins war er mehr als 25 Jahre auch unermüdlicher Hauswart. Jetzt hat er dieses Amt abgegeben.

Fürsprecher für Idee

„Wir wollten zum Abschied Klaus Hauert etwas Besonderes und etwas Bleibendes schenken“, sagte die Vorsitzende. Es sei gar nicht einfach gewesen, diesen Straßennamen genehmigt zu bekommen. In Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick gab es jedoch sofort einen Fürsprecher dieser Idee, und schließlich billigte der Gemeinderat mit einem Beschluss die Namensnennung zur Erinnerung an Hauerts vorbildliches Wirken.

Wecken aus Dornröschenschlaf

Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass das damals im Dornröschenschlaf liegende Freizeitheim des Landesverbandes der Naturfreunde von den Hochtouristen Kandern zum neuen Leben erweckt und zu einer gefragten Adresse wurde. Für Freizeiten, Familienfeiern, Firmenseminare und Klassentreffen wird das 950 Meter hoch auf einer Sonnenterrasse gelegene Haus mit seinen 38 Betten genutzt.

Mit „unglaublicher Energie, Ausdauer und Zuverlässigkeit“ habe Klaus Hauert als treibende Kraft und kreativer Macher mit zahlreichen Mitstreitern die Sanierung des Hotzenwaldhauses vorangetrieben und das Haus zu einem schmucken Freizeitheim gemacht. Lissi Geling betonte in ihrer Laudatio auch die „tolle Unterstützung“ durch seine Frau Trudi, die ebenfalls stets mit angepackt habe. Künftig teilen sich Gerhard Meier und Peter Lindemer die Aufgabe des Hauswarts.

Rückblick auf Erfolgsgeschichte

Nach der Enthüllung des Straßenschilds und einem Glas Winzersekt ging es ins Hotzenwaldhaus. Welch hohe Wertschätzung Klaus Hauert genießt, machten neben Lissi Geling beim anschließenden gemütlichen Hock auch Heinz Oßwald und Hanspeter Meier deutlich. Sie erinnerten in ihrem kurzweiligen Rückblick daran, wie die Hochtouristen 1995 zu dem Freizeitheim kamen und wie angeregt zuvor die Diskussionen waren, ob der Verein diese Investition stemmen könne, ohne seine Existenz aufs Spiel zu setzen.

Doch dank der Überzeugungskraft von Klaus Hauert und dessen Motivationsgabe sei das ambitionierte Projekt angegangen worden und wurde zu einer Erfolgsgeschichte. 250.000 Euro investierte der Verein, hinzu kamen mehr als 20.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Dabei stand Hauert mit seinem großen Netzwerk immer an erster Stelle. Er habe Maßstäbe gesetzt. „Das Haus, mit dem sich für ihn ein Traum erfüllte, trägt seine Handschrift, es ist sein Kind“, sagte Oßwald, während Meier mit Zahlen das Engagement unterstrich: „In den 25 Jahren als Hauswart ist er 2500-mal von Kandern in den Hotzenwald gefahren und hat dabei rund 200.000 Kilometer zurückgelegt.“

Klaus Hauert, sichtlich bewegt und erfreut über die nicht alltägliche Ehrung, sagte in seinen Dankesworten: „Allein hätte ich das alles nicht erreichen können. Ich konnte das nur dank der starken Unterstützung durch meine Frau und durch zahlreiche Mitstreiter im Verein leisten.“