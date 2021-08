von Hans-Jürgen Sackmann

Noch in 2018 wurde die Beantragung von Fördergeldern im Gemeinderat für die Sanierung des alten Schulhauses in Altenschwand abgelehnt. Durch das Engagement zahlreicher Bürger im Förderverein „Gemeinsam für Altenschwand“ und durch die Idee, die Sanierung in mehreren Etappen anzugehen, kam das Projekt Anfang 2019 wieder ins Rollen. Der „rote Punkt“ wurde am 23. Juli angebracht und mit dem Spatenstich am vergangenen Samstag starten nun offiziell die Arbeiten rundum das alte Schulhaus, das zum Bürgersaal umgebaut wird.

Jetzt geht‘s los: Der „rote Punkt“ wurde am 23. Juli angebracht und der Abbruch des alten Anbaues bereits Anfang August abgeschlossen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Die Mithilfe von Petrus machte es möglich, eine herrliche Veranstaltung im Freien mit den Dorfbewohnern und vielen umherwuselnden Kindern zu feiern. Mit dem flotten Straßenmarsch „Schöne Welt“ eröffnete die Trachtenkapelle Altenschwand die Feierlichkeiten zum Spatenstich für den Umbau des alten Schulhauses in Altenschwand, das künftig die Vereine nutzen möchten.

„Schöne Welt“: Mit dem flotten Straßenmarsch wurden die Feierlichkeiten zum Spatenstich für den Umbau des alten Schulhauses in Altenschwand umrahmt. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

In seiner Begrüßungsrede lobte der Vorsitzende Christian Kammerer des jungen Fördervereins den großen Einsatz der Mitglieder, sei es in Werbe- und Spendenaktionen oder bei Aktivitäten zum Umbau: „Es wurden schon 2237 Arbeitsstunden geleistet. Das entspricht in etwa 33 extra Musikproben. Jeder ist herzlich bei uns willkommen.“ Der Bauleiter Thomas Braun freute sich, dass der Rohbau jetzt gestartet wurde: „Ziel ist es, die Gebäudehülle vor dem Winter dicht zu bekommen, damit der zweite Bauabschnitt im Frühjahr mit dem Innenausbau beginnen kann.“ Der im Urlaub weilende Bürgermeister Zäpernick lies seine Glückwünsche durch den Gemeinderat Matthias Vogt überbringen und dieser betonte, dass der Gemeinderat einstimmig dem Vorzeigeprojekt zugestimmt hat: „Jetzt got‘s los, jetzt wird‘s ernst und es gibt kein Zurück mehr.“

„Hoch Badnerland“: Die Trachtenkapelle Altenschwand spielte auf, die Landfrauen klatschten mit und das Projektteam musste fleißig im Rhythmus mitspaten. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Dann schritt man zum Höhepunkt des Tages – dem symbolischen Spatenstich. Die Trachtenkapelle spielte das Loblied „Hoch Badnerland“ auf, die Landfrauen klatschten mit und das Projektteam zusammen mit der Bauunternehmerin Stefanie Schneider mussten frisch auf fleißig im Rhythmus mitspaten. So wurde der Spatenstich für alle zu einem unvergesslichen, lustigen Erlebnis.

Bevor die vielen anwesenden Dorfbewohner die Feier zum Spatenstich gemütlich ausklingen lassen konnten, gab Architektin Katja Knaus einen kurzen Abriss zur Planung des Umbaus. Das Bestandsgebäude, ein Wahrzeichen von Altenschwand, bleibt nahezu unversehrt in seinem Erscheinungsbild. Der Anbau dockt im Norden mit einem abgeschleppten Dach an. Darin werden barrierefrei eine Küche, die Toilettenanlagen sowie die Lagerräume des Schulhauses untergebracht. Im Bestandsbau entsteht ein Multifunktionsraum für 200 Personen, der mit einer mobilen Trennwand für die Vereine unterteilt werden kann. Auf dem Schulplatz vor dem Eingangsbereich des größeren Anbaues entsteht eine ganz neue Aufenthaltsqualität.

