von Werner Probst

Ilse Gudrun Hunger feiert am morgigen Sonntag ihren 85. Geburtstag. Sie war in den Schulen in Herrischried und in Willaringen Aushilfslehrerin, ehe sie mit 60 Jahren in den Ruhestand ging, aber dann immer noch Pflegekinder hatte und auch Kurzzeitpflege machte.

Aussicht auf Schweizer Berge

Seit 1971 wohnt Ilse Gudrun Hunger mit ihrem Mann Wolfgang in Egg und seit 1979 im Eigenheim im Jurablick. Von hier aus genießt sie nicht nur die herrliche Aussicht auf die Schweizer Berge, sondern freut sich auch auf die stets reine Luft. So lässt sich auch die Corona-Pandemie besser überbrücken, obwohl es derzeit nicht möglich ist, zum Schwimmen zu gehen, das Thermalbad zu besuchen oder auch Gymnastik im Rickenbacher Sportverein zu machen. Schon heute freut sie sich, wenn es wieder möglich ist, mit dem Bad Säckinger Busunternehmen Zimmermann auf Reisen zu gehen.

Erinnerungen an die Kindheit

Fest verankert in den Erinnerungen von Ilse Gudrun Hunger sind ihre Kinderjahre. Im Baltikum geboren musste die Familie vor dem Krieg nach Polen zurück und 1945 ging es im Viehwagon nach Sachsen-Anhalt, ehe es über Berlin nach Wuppertal ging, wo Ilse Gudrun Hunger dann den Schulbesuch mit dem Abitur abschloss. Sie studierte den Lehrerberuf, nach dessen Abschluss sie die erste Anstellung in der Grundschule in der Nähe von Hattingen hatte.

1965 heiratete sie ihren Mann Wolfgang. In Inzlingen konnte eine Wohnung bezogen werden. Drei Kinder kamen auf die Welt. Nach einem vierjährigen Aufenthalt in der Schweiz kam die Familie dann nach Egg. Hier gefällt es den Beiden sehr gut. Die Geburtstagsfeier muss allerdings ausfallen. Neben den Kindern werden auch sieben Enkel und drei Urenkel zu den Geburtstagsgratulanten gehören.