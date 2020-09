von Richard Kaiser

Als Bergalinger Wallmauer ist sie bekannt und ungezählte Naturfreunde und historisch Interessierte sind auf einem markierten Wanderweg in einem erholsamen Buchenwald bereits an ihr entlang gegangen. Etliche Heimatforscher haben sich längst mit dieser mittelalterlichen Verteidigungsanlage beschäftigt und selbst der Tourismus wird durch sie belebt.

So wundert es nicht, dass Überlegungen im Gange sind, die Mauer auf einem oder zwei Abschnitten wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Den Anstoß dazu gibt der aus dem Wiesental stammende Professor Gustav Oberholzer (84), der als exzellenter Kenner von Brauchtum und Heimatgeschichte und Initiator für Museen einen Namen hat.

In der amtlichen topographischen Karte ist die ehemalige Wallmauer als archäologisches Denkmal verzeichnet, das sich auf einer Länge von etwas mehr als drei Kilometer westlich von Bergalingen, Hütten und Rüttehof entlang der Gemeindegrenze Wehr-Rickenbach hinzieht. Sie ist Teil eines früheren Landhages, der den Hotzenwald vor westlichen militärischen Gegnern abhalten sollte.

Die heutige Gemeindegrenze Rickenbach-Wehr war einst Grenzlinie zwischen den Grafschaften Hauenstein und Wehr und manchmal identisch mit der Wallmauer, wie der Markstein Nr. 376 zeigt. | Bild: Richard Kaiser

Die Entstehungszeit der Wallmauer liegt im Dunkeln. Der promovierte Geodäsie-Diplomingenieur Gustav Oberholzer, der in den 1970er-Jahren beim Flurneuordnungsamt Bad Säckingen in leitender Funktion und danach bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand als ordentlicher Professor im Institut für Landentwicklung an der Universität der Bundeswehr München tätig war, nimmt aber an, dass der Landhag schon im 13. bis 14. Jahrhundert bestanden hat.

Denn in einer Urkunde von 1433 ist die Aufteilung der Hauensteiner Einungen in „vor Hage“ und „hinter Hage“ genannt und dabei auch auf altes Herkommen verwiesen. In dieser Zeit wurde mit Blankwaffen und noch nicht mit Feuerwaffen gekämpft. Entsprechend wurde der Hag mit Hecke, Wall und Graben ausgebaut.

Im Bereich der Bergalinger Wallmauer konnte jedoch kein tiefer Graben ausgehoben werden, weil der geologische Untergrund dies nicht zuließ. Dort steht nämlich harter Albtalgranit an, der teilweise auch als Fels herausragt. Es blieb daher nichts anderes übrig, so Oberholzer, als eine Mauer aufzuschichten, so dass hinter ihr ein Graben entstand, und vor ihr ein Wall angelegt werden konnte. Als Geröllhalden dienten die Steine aus der Umgebung. Die Erde, die in der Grabensohle noch ausgehoben werden konnte, kam vor die Mauer, um zusätzlich einen Erdwall zu bilden, auf dem eine fast undurchdringliche Hecke angelegt werden konnte.

Teil der Schwarzwaldlinie

Um 1700 wurde die Bergalinger Wallmauer in die sogenannte Schwarzwaldlinie einbezogen, die sich von Daxlanden (bei Karlsruhe) bis zum Hochrhein am Roten Haus (bei Murg) hinzog und das Land vor Angriffen aus dem Westen schützen sollte. Da sich die Kriegstechnik seit dem Mittelalter stark gewandelt hatte und Feuerwaffen aufkamen, musste der Landhag den neuen Erfordernissen angepasst werden, berichtet Oberholzer. Die Wallmauer wurde nun zur Brustwehr umgebaut, der Graben dahinter diente dem Schutz vor feindlichen Kugeln.

Die Bergalinger Wallmauer ist eines der interessantesten Geschichtsdenkmale der Grafschaft Hauenstein, die sich zwischen den Flüssen Wehra und Schwarza beziehungsweise Schlücht erstreckte. Gustav Oberholzer regt an, kurze Streckenabschnitte davon wieder in den früheren Zustand zu versetzen. Ihm schwebt vor, einen Teil als mittelalterlichen Landhag um 1400 und einen Teil als Schwarzwaldlinie um 1700, eventuell unter Einbeziehung der Redoute, die am Beginn der Wallmauer, nahe der Straße von Wehr nach Bergalingen, vorhanden war, wiederherzustellen. Alles begleitet mit Orientierungstafeln.

Vor der Zeit der Feuerwaffen befand sich vor der Wallmauer eine dichte Hecke. Zeichnungen: GUSTAV OBERHOLZER | Bild: Zeichnung: GUSTAV OBERHOLZER

Eine umfangreiche Abhandlung über „Die Bewaffnung des Hauensteiner Landfahnens“ erstellte Gustav Oberholzer bereits 2004. Sie diente auch dem Aufbau einer Waffenkammer bei der Einungsmeisterstube in Dogern, die ein Bezug zur Bergalinger Wallmauer herstellt. Eine Abbildung zweier Hauensteiner Soldaten aus dem Jahr 1742 in ihrer Tracht, die damals zugleich Uniform war, erinnert daran, dass zur Einweihung der Trachtenabteilung des Hotzenwald-Museums in Görwihl eine Soldaten-Figurine präsentiert werden konnte.

Bergalinger Wallmauer Die Wallmauer war ein Teil der großen Befestigungsanlage „Vorderer Landhag“, auch „Hauensteiner Landletze“ genannt. Sie umfasste mit dem kleinem, und dem großem Hinterhag das Hauensteiner Land als Schutz gegen feindliche Einfälle. Die Wallmauer bestand bereits während der Basler Kriege (1445 bis 1449) und war zuletzt während der Spanischen Erbfolgekriege (1701 bis 1714) durch den sogenannten Landfahnen besetzt. 1794 wurde die Verteidigungsanlage aufgegeben.

Einige Jahre zuvor, bei der Eröffnung des Görwihler Museums, konnte außerdem eine rekonstruierte Salpetersieder-Werkstatt vorgestellt werden. Sie ist wesentlich für die Herstellung des Schießpulvers und zeigt die einzelnen Arbeitsgänge.

Zum nächstjährigen Jubiläum „650 Jahre Hauensteiner Einungen“ wäre das Aufzeigen der ursprünglichen Bergalinger Wallmauer in zwei kurzen Abschnitten eine besondere Attraktion, die Heimatgeschichte nachhaltig vor Augen führt. Der Aufwand für eine solche Rekonstruktion, so Oberholzer, wäre nicht allzu groß, und möglicherweise gäbe es Zuschüsse, ähnlich wie beim Bau der Barockschanze in Gersbach.