Der DRK-Ortsverein Rickenbach weihte am Freitagabend den aufgestockten Fuhrpark ein. Dietmar Zäpernick, Rickenbachs Bürgermeister und Vorstand vom DRK Ortsverein begrüßte beim Feuerwehrgerätehaus unter anderem viele Gäste von anderen Hilfsorganisationen aus der Region sowie zahlreiche Rickenbacher Bürger. Die Gäste konnten die drei neuen Fahrzeuge besichtigen. In geselliger Runde mit deftigen Essen und musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Willaringen wurde der Anlass gefeiert.

DRK-Bereitschaftsleiter Fabian Rathke stellte den Fuhrpark vor. Das als Krankentransportfahrzeug ausgediente Auto wurde zum Transportfahrzeug für Einsatzkräfte umgebaut. Ganz neu ist ein Kommandofahrzeug, das nun auch von den First Responderen bei Notfalleinsätzen genutzt wird. Bis dato fuhren die Ehrenamtlichen mit ihren privaten Autos zum Einsatzort. Rathke betonte, dass der Ortsverein viele neue Einsatzkräfte für den Dienst am Nächsten gewinnen konnte, aber nicht genügend Fahrzeuge für den Transport von Helfern zur Verfügung standen. Mit den neuen Fahrzeugen habe sich dies nun geändert. Neu auf dem Hof, aber nicht neu angeschafft, ist das dritte Fahrzeug. Es handelt sich dabei um einen gebrauchten Rettungswagen, der vom Kreisverband Säckingen übernommen wurde und nun in Rickenbach stationiert ist.

Nachdem Pfarrer Bernhard Stahlberger die Fahrzeuge und die Menschen die damit unterwegs sind um zu helfen gesegnet hatte, wurde es richtig laut. Vierstimmig ertönten die Signalhörner der drei neuen Einsatzfahrzeuge und dem bereits vorhandenen vierten Einsatzfahrzeug, das vom Land Baden-Württemberg dem DRK zur Verfügung gestellt wird und das in Rickenbach stationiert ist.

Zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Rickenbach und einigen Rickenbacher Firmen wurde ein weiterer, vierter, Defibrillator angeschafft, der für alle zugänglich am Feuerwehrgerätehaus hängt und an der Feier ebenfalls vorgestellt wurde. Einen Betrag von 520 Euro aus einem Kuchenverkauf spendete dazu der Verein „Bergalinger Alltagshelden“.