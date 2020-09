von kss

Rickenbach (kss) Gleich drei Kammersiegerinnen konnte das Autohaus Stoll in Rickenbach dieser Tage beglückwünschen. Julia Bühler, Noemie Lenz und Narelle Nier haben in diesem Jahr in dieser Reihenfolge die drei besten Abschlüsse in ihrem Ausbildungsberuf zur Automobilkauffrau geschafft. Die Chemie scheint in diesem Betrieb gut zu stimmen, rundum gibt es nur fröhliche Gesichter. Das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum die Besten in ihrem Fach alle aus diesem Betrieb kommen, und es wirkt beinahe selbstverständlich, dass alle drei in eine Festanstellung in ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen werden.

Geschäftsführer Ralph Stoll konnte aus seinem Autohaus mit Julia Bühler, Noemie Lenz und Narelle Nier (von links) gleich drei Kammersiegerinnen im Ausbildungsfach der Automobilkauffrau beglückwünschen. | Bild: Karin Steinebrunner

Angelika Kreuzwieser aus der Personalabteilung erklärte, der Betrieb sei sehr stolz auf die ungewöhnliche Häufung von Kammersiegern. Das gute Abschneiden liege vor allem daran, dass alle drei sehr kluge und engagierte junge Frauen seien, die ihre Ausbildung ernst genommen haben. Auf die Frage, wie sie auf gerade diesen Ausbildungsberuf kamen, antworten alle drei strahlend, dass sie einen gewissen Hang zum Auto haben. Geschäftsführer Ralph Stoll fügte an, dass dieser Spezialzweig der Ausbildung zur Bürokauffrau vor etwa zehn Jahren ins Leben gerufen wurde, und dass sie seither beide Ausbildungszweige anbieten. Und schließlich drehe sich zwar alles irgendwie ums Auto, aber die Sparten, in denen die Beschäftigten tätig seien, seien doch recht vielfältig: Sie reichen von Finanzierungen über Service und Kundenkontakt bis zu Buchhaltung und Verwaltung.

So hat die aus Gersbach stammende erste Kammersiegerin Julia Bühler nach dem Realschulabschluss das einjährige Berufskolleg absolviert und kam nach einem weiteren Jahr in einem anderen Betrieb zur Stoll GmbH. Diese ist ein Teil der Stoll Automotive-Gruppe und hat ihre Standorte mit insgesamt 118 Mitarbeitern, davon 22 Azubis, in Rickenbach und Tiengen. Weitere Standorte der Gruppe sind in Lörrach und Binzen. Julia Bühler hat sich in Rickenbach auf die Verwaltung konzentriert und wird zukünftig in der Buchhaltung beschäftigt sein. Die zweite Kammersiegerin Noemie Lenz aus Weilheim begann nach dem Abitur mit der Ausbildung und konnte so die Lehrzeit um ein Jahr verkürzen.Ihre Ausbildung war in Tiengen und sie wird dort auch weiterhin tätig sein, in der Disposition. Die dritte Kammersiegerin Narelle Nier vom Dachsberg hat nach dem Realschulabschluss wechselweise an beiden Standorten in die Personalabteilung und die Buchhaltung als auch in Service und Disposition hineingeschnuppert und wird künftig im Service in Tiengen arbeiten.