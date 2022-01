von Gabriele Rasenberger

Der Mensch und seine Erkrankung standen immer im Mittelpunkt seiner Arbeit. Nun kann Dr. Georg Deri am heutigen Dienstag seinen 85. Geburtstag feiern. Geboren wurde er in Ungarn. In Budapest studierte er dann Medizin, wo er seine Frau kennenlernte, die er 1970 heiratete. 1973 ging er mit seiner Familie für ein Jahr nach Nigeria, um dort als als Arzt zu arbeiten und zwar vor allen mit der farbigen Bevölkerung. „Das war sehr lehrreich“, so Deri.

Im Jahre 1974 ist er mit der Familie nach Deutschland gezogen, ab 1981 war er bis zur seiner Pensionierung als Chefarzt in der ehemaligen Eggbergklinik tätig, deren Mitbegründer er war. „Ich habe meinen Job sehr gerne gemacht, bin gerne arbeiten gegangen“, so Deri. Gerne denkt er noch an das gute Personal dort zurück, eine „Mannschaft“, mit der er Glück hatte und die zur Klinik stand. Er erzählt, dass die Patienten aus ganz Deutschland kamen, da es eine Spezialklinik war. In den Ferien war die Familie dann vor allem im skandinavischen Raum unterwegs, machte einen Outdoor-Urlaub. Nach seiner Rente hat er noch seine Frau einige Jahre gepflegt, bevor diese an einer Krankheit gestorben ist.

Bis heute ist Deri seinen Hobbies treu geblieben, die er schon als Kind hatte: Das Fotografieren und das Filmen. Er erinnert sich noch an seinen ersten Fotoapparat, das war eine Boxkamera, bei der man nichts einstellen konnte. Seine erste Filmkamera musste er aufziehen. Auch Autofahren kann er noch, jedoch nur bei Tageslicht.

Gut informiert durch Tageszeitung

Mit dem SÜDKURIER hält er sich sich immer auf den neuesten Stand. Seit 40 Jahren liest er mit großer Begeisterung diese Tageszeitung. Damals noch in gedruckter Form, heute online, da er hier die Schrift vergrößern kann. Seinen Geburtstag wird Deri wohl eher nicht feiern, dazu ist er „nicht der Typ“. Da er guten Kontakt zu seinen beiden Kindern und vier Enkeln hat, kann es sein, dass diese vielleicht vorbeikommen und zwar Corona konform.