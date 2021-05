von Christiane Sahli

Ältere Menschen nutzen digitale Angebote noch immer deutlich weniger als Jüngere. Bedenken, mit den Anforderungen nicht zurechtzukommen, sind ein Grund dafür. Aber gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig digitale Angebote für das Pflegen sozialer Kontakte sind. In Rickenbach will man künftig Senioren in Sachen Nutzung digitaler Angebote im Rahmen des Digital-Kompasses unterstützen. Die Ehrenamtskoordinatorin der Seelsorgeeinheit St. Wendelinus, Dorothee Vollmer, stellte das Projekt gemeinsam mit Projektpartnern vor.

Der Wunsch ist da

Zahlen des Digital-Index belegen, dass viele ältere Menschen digitale Angebote nach wie vor nicht nutzen, 2019/2020 waren es nur 52 Prozent der über 70-jährigen. Aber gerade in Zeiten von Corona ist das Pflegen von sozialen Kontakten über digitale Medien wichtiger denn je geworden. Viele der Menschen, die nach wie vor Offline sind, können sich vorstellen, das Internet bei entsprechender Anleitung zu nutzen. Sie haben aber, wie es Peter Kiefer (Ansprechpartner Digital-Kompass der Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental) formulierte, Angst, den „falschen Knopf zu drücken“. An diesem Punkt kommt der Digital-Kompass, der vom Bundeministerium für Justiz und Verbraucherschutz gefördert wird, ins Spiel.

Die Partner

Bundesweit 100 Standorte werden dabei unterstützt, Senioren die Chancen des Internets und digitaler Angebote näherzubringen, Ängste und Barrieren abzubauen und Erfahrungs- und Austauschräume zu schaffen. Einer der Standorte ist die Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental. Diese hat sich als Standortpartner die Caritas Hochrhein ins Boot geholt, erklärte Peter Kiefer. Jeder Standortpartner mache Angebote, man sei keine Konkurrenz zu den Volkshochschulen, sagte Siegfried Kiefer (Vorsitzender Seniorenakademie). Die Standortpartner bemühen sich ihrerseits um Kooperationspartner vor Ort. Von Anfang an habe man großes Interesse an dem Projekt gehabt, sagte Ehrenamtskoordinatorin Dorothee Vollmer und wies darauf hin, dass die Seelsorgeeinheit bereits jetzt 30 iPads kostenlos zum Ausleihen und Ausprobieren bereitstelle.

Man werde in Rickenbach starten und gehe davon aus, dass es sich als Selbstläufer erweisen und es auch in den anderen Hotzenwaldgemeinden Angebote geben werde. Rickenbach sei als Standort ideal, da die Unterstützung der Kommune, unter anderem durch Bereitstellung von Räumen mit WLAN, zugesagt worden sei, erklärte Petra Hauser (Caritas Hochrhein, Geshäftsbereichsleitung Soziales und Projekte).

Die Arbeit der Digitallotsen

Für die Ehrenamtskoordinatorin gilt es nun, Digitallotsen zu finden. Deren Aufgabe wird es sein, den Senioren Kenntnisse über die Nutzung des Internets zu vermitteln. Als Beispiele nannte Anneli Ahnert (Caritas Hochrhein, Koordination Ehrenamt) unter anderem das Pflegen sozialer Kontakte über E-Mail, WhatsApp, Facebook oder Skype, Online-Einkauf oder Online-Banking und das digitale Rathaus. Der Digitallotse müsse kein IT-Spezialist sei, betonte Siefgried Kiefer, Kenntnisse in einzelnen Bereichen seien ausreichend. Wichtig seien Freude am Erklären und Geduld, ergänzte Petra Hauser. Aktive des Bildungswerks Hotzenwald haben bereits ihre Mitwirkung zugesagt.

Kontakt Ansprechpartnerin für Digitallotsen und Menschen, die Interesse an dieser Tätikeit haben, ist Dorothee Vollmer, zu erreichen ist sie per E-Mail (Dorothee.Vollmer@wendelinus-hw.de).

Geplant ist nun zunächst einmal die Suche nach weiteren Digitallotsen, mit denen ein Treffen folgen soll, um alles weitere zu besprechen. Im Herbst könnte es dann, sofern es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, erste Angebote in kleinen Gruppen geben. Anfangen könne man mit dem Thema Smartphone, regte Anneli Ahnert an. Man werde aber „große Ohren machen“, um zu erfahren, was von den Senioren gewünscht werde, erklärte sie. Auch über Telefonsprechstunden werde man nachdenken, aber dies hänge von den Lotsen ab.