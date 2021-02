Einen Tag nach der Bürgermeisterwahl und der Bestätigung von Dietmar Zäpernick herrscht bei fünf vom SÜDKURIER angefragten Gemeinderäten Einigkeit: Sie beurteilen die Wahlbeteiligung von 38,3 Prozent den Umständen entsprechend positiv.

„Ich bin angenehm überrascht, dass knapp 40 Prozent Wahlbeteiligung zustande gekommen ist“, lautet das Fazit von Peter Kermisch (WIR – Wir in Rickenbach).

Peter Kermisch (Wir in Rickenbach)

Ebenso Fraktionskollegin Martina Lütte: Vor der Wahl habe sie mit einer Beteiligung von circa 30 Prozent gerechnet. Das hätte sie, mit Blick auf die alleinige Kandidatur Zäpernicks sowie die Corona-Lage, „ganz gut gefunden“. Dass es mehr geworden sind, freue sie.

„Das Ergebnis von 38 Prozent hat mich positiv überrascht“, so Lütte. Ähnlich ihre Einschätzung von Zäpernicks Wahlergebnis von 87,5 Prozent: „Ich habe gerechnet, dass es nicht über 80 Prozent werden“, sagt sie – auch, weil im Vorfeld Kritik an Zäpernick laut wurde.

Martina Lütte (Wir in Rickenbach)

Margrit Eckert-Schneider (Grüne) hält fest: „Das Ergebnis ist in Ordnung.“ Die Wahlbeteiligung erachtet sie als gut, obwohl es „auch hätte mehr sein können“. Aber, so Eckert-Schneider, „wegen Corona und weil nur ein Kandidat auf der Liste gestanden ist, sind viele nicht wählen gegangen“.

Zum Stimmenanteil von 87,5 Prozent für Zäpernick sagt sie: „Für mich ist es recht, denn ich bin zufrieden mit ihm.“

Margrit Eckert-Schneider (Grüne)

Zur Wahlbeteiligung sagt Manfred Eckert (CDU): „Wir haben damit gerechnet. Wenn es nur einen Kandidaten gibt, dann sind gegen 40 Prozent in Ordnung.“ In Ordnung sei für ihn auch Zäpernicks Stimmenanteil: „Damit kann er gut leben, das ist eine Bestätigung für seine Arbeit.“

Manfred Eckert (CDU)

Schließlich Matthias Vogt (Freie Wähler): „Für nur einen Kandidaten sind fast 90 Prozent gut. Damit hat er einen klaren Auftrag gekriegt.“ Als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses beurteilt er den Verlauf der Wahl positiv. „Es gab keine Zwischenfälle, alle haben sich an die Corona-Regeln gehalten. Auch die Wahlhelfer haben ihre Aufgabe gut ausgeführt“, so Vogt.

Matthias Vogt (Freie Wähler)