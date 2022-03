von Susanne Eschbach

Der Verein

Stolze 135 Mitglieder zählt der Musikverein „Alpenblick“ Willaringen und ist damit das größte Orchester der Gemeinde Rickenbach. In diesem Jahr feiert der Musikverein sein 100-jähriges Bestehen.

Die Veranstaltung

Mit einem viertägigen Dorffest vom 27. bis 30. Mai, möchte es der Musikverein „Alpenblick“ im Jubiläumsjahr so richtig krachen lassen – sofern es die Corona-Pandemie zulässt. „Unser Dorffest hat die längste Tradition in der Gemeinde“, erklärt der Vorsitzende Bernd Hottinger, nicht ohne Stolz. „Und ist eines der größten Volksfeste in der Region.“ Bei der Organisation wird der Musikverein in diesem Jahr von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Willaringen, unterstützt. Am Freitag soll der Festakt zum 100-jährigen Bestehen gefeiert werden.

Dabei sollen auch die neuen Uniformen vorgestellt werden und die Verschmelzung mit dem Musikverein Bergalingen vollzogen werden. Am Samstag stehe eine Party mit Allgäu-Power an und der Sonntag steht ganz im Zeichen der Blasmusik. An diesem Tag findet außerdem ein Naturpark-Markt statt. Der Montag ist zünftig mit einem Handwerkerhock und Gaudiwettkämpfen mit den befreundeten Feuerwehren.

Laut Musikverein ist das Fest aus mehreren Gründen nachhaltig: Das Zelt ist aus heimischen Fichten selbst gezimmert, das Grillfleisch bezieht der Verein vom örtlichen Metzger. Zudem präsentiert der Naturparkmarkt nur nachhaltige, selbst hergestellte Produkte. Und: „Speziell dieses Jahr wollen wir nach Corona die Menschen wieder zusammenbringen und mithelfen, die Pandemieängste zu überwinden“, schreibt der Verein in der Bewerbung.

