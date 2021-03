von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

Um die Dorfgemeinschaft und das soziale Engagement zu fördern, hat sich im Februar 2020 der Verein „Gemeinsam für Altenschwand“ gegründet. Anlass der Gründung war Umbau des Schulhauses in Altenschwand. Im ersten Lockdown haben sich die Mitglieder unter anderem dem Einkaufsservice des DRK angeschlossen, auch im zweiten Lockdown ist der Verein wieder aktiv.

Diese Einnahmen fehlen

Auch nach Corona möchte sich der Verein weiter engagieren, um das Dorfleben attraktiver zu gestalten. „Es soll eine Struktur der gegenseitigen Unterstützung geschaffen werden“, erklärt der Vorsitzende Thomas Braun. So sollen eine Krabbelgruppe, eine Jugendtanzgruppe oder ein Laientheater entstehen.

Kreis Waldshut Mit Ihrer Stimme können Sie Vereine aus dem Kreis Waldshut in der Corona-Krise unterstützen Das könnte Sie auch interessieren

Dafür wird das Geld benötigt

Um die Projekte realisieren zu können, sollen Spielzeug, eine Musikanlage oder Bastelmaterial angeschafft werden. „Gerade diese Pandemie zeigt uns, dass das soziale Miteinander der Motor der Gesellschaft ist.“

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen