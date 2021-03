von Wolfgang Adam

Die internationale Popularität des Schwarzwaldes als Erholungs- und Ferienregion entstand nicht nur durch die landschaftlichen und klimatischen Besonderheiten. Auch das Engagement seiner Bewohner für den Erhalt und eine attraktive Präsentation der Natur- und Kulturschätze ermöglichte den hohen Beliebtheitsgrad. Einen großen Anteil an dieser Entwicklung hatten neben den Tourismusbetrieben und den hinter ihnen stehenden Feriengemeinden die vielen Ortsgruppen des schon über 150 Jahre bestehenden Schwarzwaldvereins. Sie machten das Wandern zu einem vielseitigen Erlebnis und sie übernahmen die touristisch wichtigen Naturschutz- wie Heimatpflegeaufgaben.

Festakt in Vorbereitung

In dieser Tradition steht auch die vor 50 Jahren wiederbegründete Rickenbacher Ortsgruppe „Vorderer Hotzenwald“. Sie will ihr Jubiläum am Sonntag, 12. September, feiern- wenn es die Pandemieentwicklung zulässt. Vorbereitet wird derzeit ein Festakt in der Gemeindehalle Willaringen, dem sich ein vielseitiges Programm mit der Einweihung des seit über zwei Jahren geplanten Premium-Wanderweges anschließt. „50 Jahre wegweisend“- das ist das Motto für den Festtag, an dem neben dem Wandern auch die Vielseitigkeit der Vereinsaufgaben vorgestellt wird.

Aktion „Saubere Landschaft“

In den ersten Jahren konzentrierte sich die Ortsgruppe vorrangig auf die Anlegung von Wanderwegen und deren Markierung, auf das Aufstellen von Ruhebänken und auf die Herausgabe einer Wanderkarte. In der ersten Hauptversammlung im Jahr 1972 wurde zudem die Einführung von Mittwochs-Gästewanderungen und die Koordinierung der Vereinstermine für die Veröffentlichung eines Wanderplanes beschlossen. Früh begründet wurde auch die Aktion „Saubere Landschaft“. Über Rundschreiben, Gemeindeblattveröffentlichungen sowie Neubürgerbriefe und persönliche Ansprachen warben die Gründungsinitiatoren erfolgreich um neue Mitglieder. Im ersten Jahr verzeichnete die Ortsgruppe 53 Mitgliedschaften mit insgesamt 73 Mitgliedern- vier Jahre später waren es schon 119 Mitgliedschaften mit 193 Familienmitgliedern. Die Ortsgruppenführung rund um den Gründungsvorsitzenden Ulrich Schmidt musste also gleich viel ehrenamtlichen Einsatz erbringen.

Ein Ausflugsfoto aus dem Jahr 1988 zeigt den im Dezember verstorbenen Gründungsvorsitzenden Uli Schmidt (ganz links)- mit dabei war auch Rickenbachs Bürgermeister Georg Keller (fünfter von links).

In den folgenden Jahren engagierte sich die Ortsgruppe jahrzehntelang für den Erhalt des beliebten Ausflugsziels Burgruine Wieladingen, für Naturschutzaufgaben und für die Anlegung erster heimatkundlicher Lehrpfade insbesondere im Murgtalbereich. Vom Vorstandsteam zogen zudem Ulrich Schmidt und Heino Becker über viele Jahre als Nikolaus und Drehorgelmann über den Rickenbacher Weihnachtsmarkt, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln.

Bei der Organisierung der Rickenbacher Dorffeste packten die Wander- und Naturfreunde ebenfalls mit an. Sehen lassen konnte sich die Ortsgruppe mit ihrem breit gefächerten Wanderangebot, zu dem regelmäßig Ferienwanderungen in alpine Gebiete gehörten. Mit im Rucksack waren stets genügend Liederbücher für das beliebte gemeinsame Singen. Eine Zeitlang wurden auch Busfahrten zu Theateraufführungen und anderen kulturellen Ereignissen der Region organisiert. In der Ortsgruppengeschichte gab es immer einen großen Personenkreis, der sich in besonderer Weise für die Vereinsziele einsetzte. In der ersten, vom damaligen Schriftführer und Rickenbacher Bürgermeister Georg Keller zum 25. Jubiläum verfassten Festbroschüre, werden neben dem Gründungsinitiator Fridolin Thoma aus Hütten in erster Linie die Namen Ulrich Schmidt und Hans Zipfel genannt, die später Ehrenvorsitzende der Ortsgruppe wurden.

Unter den Fachwarten konnten auf besonders viele Amtsjahre die Mitglieder Erich Schneider (Wanderwart, Fachwart für Heimatpflege und Kultur), Hartmut Lehr (Wegewart, Ferienwanderwart), Emil Matt (Wegewart, Naturschutzwart) sowie Heino Becker (Fachwart für Heimatpflege und Kultur und Ferienwanderwart) zurückblicken. Freuen konnte sich die Ortsgruppe 1996 nicht nur über den gelungenen Jubiläumsabend am 21. September in der Gemeindehalle Willaringen. Zuvor erhielt sie von dem 91-jährigen Murger Wanderfreund Hermann Schlageter die gut erhalten gebliebenen Unterlagen zur Gründung der ersten Rickenbacher Ortsgruppe. Sie fand am 8. Juli 1877 im Gasthaus „Rössle“ statt. Zuvor hatten fast alle Bürgermeister des Kirchspiels Rickenbach die Hotzenwaldbewohner zur Unterstützung des für den Tourismus wichtigen Schwarzwaldvereins aufgerufen. Mit der Einrichtung eines ersten Postkutschenverkehrs zwischen Murg und Herrischried wurde schon ein Jahr später ein großes Vereinsanliegen Wirklichkeit. Überschattet wurden die Ortsgruppenaktivitäten durch die zwei Weltkriege. Nach der letzten Auflösung 1939 erfolgte erst am 11. September 1971 im Gasthaus „Adler“ die von vielen Bürgern erwünschte Gründung der heutigen Ortsgruppe.