Abfahrt Rickenbach-Wieladingen: Es fährt kein Zug nach nirgendwo, dort nicht, aber vielleicht ein Bus nach Bad Säckingen und zurück. Zwecks besserer Übersicht steht an der Bushaltestelle in Wieladingen ein Schild mit so wichtigen Angaben wie Abfahrts- und Ankunftszeiten, Linie und Haltestellen. Außerdem wann Verkehr wie an Samstagen oder wie an Sonn- und Feiertagen ist. Der Hinweis, dass Fundsachen im Kundencenter Waldshut abgegeben werden, ist auch nützlich. Bei dieser Fülle von Informationen nimmt es einen natürlich wunder, wer dafür verantwortlich ist. Siehe da, auf dem Schild steht: „Mobilitätsargentur Bad Säckingen“.

Aha, denkt sich die geneigte Leserschaft, die MobilitätsaRgentur also. Wo nochmal ist die angesiedelt? Bei der Verkehrtsbehörde? Na gut, es ist ja nur ein einziger Buchstabe, der sich frech, wie Buchstaben nun mal sein können, hereingeschlichen hat, wo er nicht hingehört. Nun steht er da, aus unserer Sicht an falscher Stelle, aus seiner Sicht optimal platziert, denn so wird er bemerkt. Sofern er bemerkt wird, was dem Autor dieses Beitrags erst durch wiederholtes Nachfragen bei dem Herrn, der zum Beweis ein Foto geschickt hat, gelungen ist.

Viele Augen schauen drüber

Dem auf dem Schlauch Verharrenden ist zugute zu halten, dass er nie und nimmer ein kleines r zwischen dem a und dem g erwartet hat. Außerdem sind auch ihm schon unbemerkt Buchstaben durch die Lappen gegangen. Beim Schreiben ist es manchmal wie in der Schreinerei: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber erstaunlich ist es trotzdem, dass der vollprofessionellen Mobilitätsagentur, pardon, neuerdings Argentur, dieser Lapsus unterlaufen ist, wo doch sicher einige Augen über das Geschriebene geschaut haben, bevor es in Druck geht und dann an die große Glocke gehängt wird.

Andererseits muss man neidlos anerkennen, dass sie etwas geschafft hat, was andere in 100 Jahren nicht schaffen: Sie vermag zu amüsieren. Zumindest den Teil der Menschheit, die nicht darauf angewiesen ist. Die Anderen sehen das vielleicht anders, aber das ist ihr gutes Recht. Arg schlimm ist es nicht, das kleine r mittendrin, es kann noch eine Weile stehen bleiben. Auf die leichte Schulter sollte die Mobilitätsargentur die Sache aber nicht nehmen.

Denn schon gibt es Überlegungen, dass der Schreibfehler nicht zufällig entstanden ist, sondern bewusst die tatsächliche Situation beschreibt. Oder, mit den Worten des Herrn, dem das kleine r an der Stelle, wo es nicht hingehört, aufgefallen ist: „Wenn schon alles im Argen liegt, sollte der Betreffende nicht auch noch zusätzlich darauf hinweisen.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.