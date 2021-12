„Der Altbau der Schule wurde bis auf den Rohbau zurückgebaut und wird nun komplett grundsaniert“, berichtet Architekt Max Lauer (Architekten Partnerschaftsgesellschaft Spiecker Sautter Lauer, Freiburg). Dieser Bauabschnitt umfasst neue Fenster, neue Dämmung und Holzfassade, kompletter Innenausbau mit Haustechnik und allen Oberflächen sowie Aufzug. „Danach wird man von außen den Übergang zwischen Alt und Neu kaum mehr wahrnehmen und das Gebäude wird als eine Einheit wirken“, erklärt Max Lauer.

Feldberg Die ersten Skitage auf dem Feldberg: Warum Wintersport gerade in dieser schwierigen Zeit Spaß macht Das könnte Sie auch interessieren

Was derzeit im Gebäude geschieht, fasst er so zusammen: „Momentan laufen im Inneren Installations- und Trockenbauarbeiten, an der Außenhülle werden gerade die Fenster eingebaut und die Unterkonstruktion für die neue Holzfassade montiert. Danach soll der Estrich eingebaut werden.“ Allerdings hat auch die zweite Bauetappe an der Grundschule mit den derzeit allgegenwärtigen Schwierigkeiten im Bausektor zu kämpfen.

Die Grundschule An der Grundschule in Rickenbach, eine Ganztagesschule in Wahlform, werden rund 240 Kinder aus den Gemeinden Rickenbach und Herrischried unterrichtet. Die beiden Gemeinden sind mit der Grundschule in Rickenbach und der Gemeinschaftsschule Hotzenwald (Sekundarstufe) in Herrischried einen Schulterschluss eingegangen, es handelt sich also um ein gemeinsames Schulprojekt. Seit 2017/18 besteht die Trennung und räumliche Zuordnung von Primar- und Sekundarstufe zu jeweils einer der beiden Gemeinden.

Max Lauer: „In Bezug auf Zeitplan und Kostenrahmen haben wir momentan auf allen Baustellen mit den gleichen Problemen zu kämpfen: für viele Baumaterialien sind die Preise in den letzten Monaten stark gestiegen und teilweise sind auch die Lieferzeiten sehr lang. Gleichzeitig sind die Baufirmen noch immer sehr stark ausgelastet.“ Er gehe jedoch davon aus, dass der Umbau im nächsten Sommer abgeschlossen sein wird, „so dass zum Schuljahresbeginn im September wieder das ganze Gebäude genutzt werden kann“. Bürgermeister Dietmar Zäpernick fasst das Nutzungsziel etwas weitläufiger: „Unser Ziel ist es, Ende 2022 fertig zu sein.“

Rickenbach Bessere Wasserversorgung: Die Josef-Vogt-Stiftung berichtet über Hilfsprojekte in Tansania Das könnte Sie auch interessieren

Für den Bau der Rickenbacher Grundschule gab es 1969 einen Bauwettbewerb. 1972 wurde der erste Bauabschnitt fertiggestellt und bezogen. Der zweite Bauabschnitt mit Werkraum und Rektorat wurde 1978/79 geschaffen. Jetzt, fast 50 Jahre nach dem Erstbezug, hat das Gebäude weitgehend ausgedient, es muss einer „Frischzellenkur“ unterzogen werden – mit neuer Fassade, Heizung, Sanitäranlagen, neuen Leitungen für Strom, Wasser und Abwasser, neuen Fenstern und so fort.

Die Rickenbacher Grundschule ist auch im Inneren eine große Baustelle. | Bild: Peter Schütz

Dafür hat Architekt Max Lauer von Anfang an rund ein Jahr gerechnet – ein Jahr, in dem die Grundschüler, deren Lehrer im neuen Anbau klarkommen müssen. Seit Beginn des Umbaus ist der Altbau eingerüstet. Was auch damit zu tun hat, dass die asbestbelastete Fassade abgerissen wurde. Für den Neubau wurden Bruttokosten in Höhe von 4,2 Millionen Euro veranschlagt, abgeschlossen wurde mit 4,38 Millionen Euro. Für den Umbau des Altbaus liegt die Kostenberechnung bei 2,36 Millionen Euro. Zu diesen Kosten kommt eine Million Euro für die Errichtung einer Nahwärmeversorgung von Schule, Kindergarten und Sporthalle hinzu.