2022 wird durch den bereits laufenden Breitbandausbau, die Sanierung der Grundschule sowie den Umbau des alten Schulhauses in Altenschwand geprägt. Voraussichtliches Ausgabevolumen für diese drei Großprojekte: rund 8,5 Millionen Euro. Laut Rechnungsamtsleiterin Hildegard Bayer soll das Schulbauvorhaben 2022 zu Ende gebracht sowie der zweite Bauabschnitt des Breitbandausbaus ausgeschrieben und begonnen werden.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag in der Gemeindehalle Willaringen stellte Hildegard Bayer eine Zusammenfassung der für das kommende Jahr geplanten Vorhaben und notwendigen Beschaffungen bei den Fachämtern und -bereichen via Liste „Mittelanmeldung“ vor. Zur Diskussion standen Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von rund 1,2 Millionen Euro. Manches davon fiel unter den Tisch – zum Beispiel die Beschaffung eines neuen Ladogs, ein vom Bauhof vielseitig einsetzbares Fahrzeug. Kosten: 135.000 Euro. Das bisher benutzte Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2012 und hat inzwischen 5300 Betriebsstunden.

Weitere Investitionen In 2022 sollen auch diese Vorhaben umgesetzt werden: Nach vermehrt aufgetretenen Problemen mit Regenwasser wird die Dole in der Straße „Im Schächle“ in Bergalingen saniert. Kosten: 60.000 Euro. Hinzu kommt ein Starkregenrisikomanagementkonzept für 100.000 Euro. 70 Prozent können gefördert werden. Auf dem Friedhof in Rickenbach wird der zweite Bauabschnitt der Umgestaltung eines Grabfeldes für Urnengräber erfolgen (50.000 Euro). Für den Umbau des Obergeschosses im Rickenbacher Kindergarten, er wird noch von der Grundschule genutzt, sind 250.000 Euro vorgesehen. Investiert wird zudem in die Kläranlage.

Der Wartungs- und Reparaturaufwand sei in den beiden vergangenen Jahren stark angestiegen mit Kosten von 9000 bis 10.000 Euro. Gemeinderat Volker Matt (Freie Wähler) befürwortete einen Neukauf. „Das ist eine der wichtigsten Maschinen“, sagte er. Martina Lütte (WIR) hingegen fand: „Nach neun Jahren ist es zu früh für eine neue Maschine.“ Ähnlich Peter Kermisch (WIR): „Bis in zwei Jahren kann man das Risiko von Reparaturen auf sich nehmen.“ Ergebnis der Diskussion: Der Kauf eines neuen Ladogs wird verschoben.

Anders beim Brandschutz: Dort soll für die Atemschutzwerkstatt eine Gerätewaschmaschine für 16.000 Euro und für die Feuerwehrabteilung Willaringen ein Mannschaftstransportwagen (64.000 Euro) beschafft werden. Letzteres bezeichnete Gesamtkommandant Tobias Ücker als „angemessen“. Der Förderbescheid für die Anschaffung liegt bereits vor (13.000 Euro).

Feuerwehrbedarfsplan verschoben

Eine Absage erteilte der Gemeinderat hingegen dem Anbau einer Garage am Gerätehaus Willaringen (45.000 Euro) sowie der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes durch externe Fachleute für fast 12.000 Euro. „Wir geben viel Geld für Papier aus“, argumentierte Volker Matt, „müssen wir ihn wirklich haben? Und können wir das nicht selber machen?“ Antwort von Tobias Ücker: „Das ist ein riesiger zeitlicher Aufwand.“ Der Gemeinderat einigte sich darauf, die Fortschreibung des Bedarfsplans um ein Jahr zu schieben.

Umstritten waren auch 20.000 Euro für den Abriss des außer Betrieb stehenden Jungholzer Hochbehälters. Manfred Eckert (CDU): „Diese Maßnahme ist nicht unbedingt erforderlich.“ Volker Matt fand jedoch: „Irgendwann muss er zurückgebaut werden und es wird nicht billiger. Wir können nicht nur Neues bauen und das Alte stehen lassen.“ Die Summe bleibt im Haushalt, doch vor einem allfälligen Abriss soll der Hochbehälter vom Gemeinderat begutachtet werden. Nicht länger gewartet wird beim Austausch des großen Frontfensters in der Gemeindehalle Willaringen. Kosten: 85.000 Euro.

Zu einem Beschluss des Haushaltes 2022 kam es nicht, da er am Dienstag lediglich beraten wurde. Immerhin: „Wir sind weit entfernt von einer Überschuldung“, stellte Hildegard Bayer klar. Dennoch müsse mittelfristig darauf geachtet werden, „dass wir kleinere Brötchen backen“.